La hausse du carburant fait mal aux producteurs de pomme de terre du Nouveau-Brunswick

Tout est tranquille dans les champs à Saint-André. Les pommes de terre ont été semées la semaine dernière. Mais depuis quelques mois, les agriculteurs sont préoccupés par l'inflation, principalement celle qui touche les prix de l’essence et du diesel.

Le prix du diesel a monté en flèche, ce qui pousse les cultivateurs à limiter leur consommation d'essence. C'est le cas aux fermes GAM Michaud de Saint-André.

« Le coût total qu'on a utilisé en pétrole l'année passée, on a exactement le même montant et on a seulement fait le printemps. Donc, c'est énorme. Le pétrole a doublé en frais pour nous. »