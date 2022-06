La MRC des Basques redemande le rachat des droits du Club Appalaches à Québec

La MRC des Basques demande à nouveau que Québec rachète les droits au Club Appalaches, le dernier club privé de chasse et pêche de la province, afin d'y donner accès à tous les citoyens. Depuis 1901, seulement une poignée de chasseurs et de pêcheurs ont l'autorisation de pratiquer leurs activités sur le Territoire non organisé (TNO) Lac-Boisbouscache, qui est pourtant propriété de l'État.