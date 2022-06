La restructuration des services ambulanciers accueillie tièdement

Transformer en profondeur les services préhospitaliers d’urgence (SPU) dans les années à venir, c’est l’intention du gouvernement. Il s’agirait de la première étape en vue de rendre les régions pleinement responsables de la couverture ambulancière de leur territoire selon leurs réalités et leurs besoins. Pour ce faire, le gouvernement met de l’avant une somme supplémentaire de 28,4 M$.

Chargement de l’image Le ministre de la Santé et des Services Sociaux, Christian Dubé. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les actions que nous posons aujourd'hui nous permettront d'élargir le champ de pratique des techniciens ambulanciers paramédics en leur donnant plus d'autonomie, en respect de leurs compétences et de l'interdisciplinarité avec les autres intervenants en santé , a expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, par voie de communiqué.

Le ministère s’est donné trois cibles comme intégrer le volet parahospitalier aux SPU . Des projets-pilotes en médecine communautaire seront mis sur pied pour éviter des visites à l’urgence. Les techniciens ambulanciers paramédics pourraient être appelés à effectuer la vérification des signes vitaux, des prélèvements ou encore le suivi de l’adhésion à une prise de médication. Le tout devra respecter les limites légales, a indiqué M. Dubé.

De la poudre aux yeux

Les mesures annoncées mardi ne font pas beaucoup de sens pour Richard Fournier, vice-président du syndicat de la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie. Il craint notamment que l’intégration du volet parahospitalier fasse augmenter le temps que les ambulanciers passent avec les patients. Selon lui, le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre ne se prête pas à de tels changements. C’est difficile à croire étant donné qu’en ce moment on n’est même pas capable de remplir nos véhicules , pense-t-il.

Le ministre Dubé, lui, est convaincu du contraire. Si les interventions sont plus longues, puis elles sont justifiées, puis elles permettent des fois d’éviter d’aller à l’urgence, moi, je pense que c’est la bonne chose à faire , a-t-il affirmé en conférence de presse.

Chargement de l’image Le vice-président du syndicat de la Coopérative ambulancière de la Mauricie, Richard Fournier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Deuxièmement, il est prévu de développer l’offre de service du SPU et son intégration au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Troisièmement, le ministère souhaite mieux contrôler les coûts en effectuant une meilleure utilisation des ressources disponibles.

Valoriser la profession

Le défi actuel consiste souvent à recruter des ambulanciers. Le ministre croit qu’il faut valoriser la profession et que cela passe par cette réforme ainsi que par la création d’un éventuel ordre professionnel. M. Fournier, lui, ne croit pas que ce qui a été annoncé rende plus attirante la profession. Ça va rajouter des tâches, mais ce n’est pas plus attractif , souligne-t-il. Selon lui, l’amélioration des conditions de travail et de l’offre salariale pourrait cependant changer la donne.

Une annonce qui survient à un moment crucial

Les incidents liés à la couverture ambulancière se sont multipliés ces derniers mois. Si bien que le territoire de Trois-Rivières a été laissé à découvert à certains moments ce printemps. Également, un homme est décédé en attendant d’être admis à l’hôpital de Trois-Rivières en février dernier.

Avec les informations de Julie Grenon