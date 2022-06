La paix aura-t-elle enfin son président en Colombie?

Au-delà de Valledupar, on aperçoit les sommets enneigés de la Sierra de Santa Marta. C’est dans ces deux chaînes montagneuses que le Front 19 des FARC s’est battu pendant des décennies contre l’armée colombienne et les paramilitaires qui dominent encore, dit-on, la plaine.

En septembre 2017, 162 guérilleros du Front 19 des FARC ont déposé les armes à Tierra Grata. Pour toute possessions, un uniforme, un fusil et un sac à dos. C’est maintenant un village de 350 personnes réparties dans 120 foyers.

Leurs habitations sont encore temporaires après cinq ans : une pièce de six mètres sur quatre par foyer. On commence à peine à construire des maisons permanentes. La première sera le siège du projet d’Écotour : une réplique exacte d’un campement des FARC où des touristes pourront passer 24 heures de la vie d’un guérillero (sans les combats), parcourir des sentiers de randonnée et observer des oiseaux rares dans des paysages magnifiques.

Un jour, chaque foyer aura sa maison grâce à l'aide internationale qui a permis à Tierra Grata de produire ses propres matériaux de construction. Le gouvernement, lui, n’a pas construit un seul logement.

Le deuxième tour des élections législatives en Colombie aura lieu dimanche. Pour la première fois de son histoire, le pays pourrait être dirigé par un président de gauche, Gustavo Petro, un ancien guérillero. Cette élection pourrait donc être décisive pour l'avenir de l'accord de paix historique conclu en 2016 avec la guérilla des FARC. Parce que le gouvernement sortant n'a rien fait pour le mettre en œuvre, ce qui complique la réintégration des anciens combattants dans la société. Un reportage de Jean-Michel Leprince.

L’accord de paix prévoyait que ces espaces deviendraient autosuffisants, voire rentables, mais on est loin du compte, car le gouvernement Duque s’est efforcé de ne pas respecter les engagements.

À cause du non-respect de l’accord de paix, cette communauté n’est pas parvenue à l'autonomie en matière de réincorporation sociale, économique et encore moins politique , déplore Freddy Escobar, dirigeant de la Coopérative Paz del Cesar. Nos projets sont trop petits et suffisent à peine à constituer une stratégie de survie. Notre communauté tient uniquement par le courage et la discipline de ses membres.

La Casa Alternativa de Bogota , un succès fragile

Alors que la majorité des espaces de réinsertion battent de l’aile, aux prises avec le manque d’aide financière du gouvernement et des discordes internes, il y a de petits succès.

Après 15 ans dans la guérilla (spécialité : communications), Manuel Bolivar, sa compagne Yoana et deux autres ex-combattants se sont lancés dans la microbrasserie (Cerveza Alternativa, produite par la brasserie La Roja, fondée également par d'ex-guérilleros).

Le succès – mérité – de la bière les a amenés à ouvrir un restaurant, la Casa Alternativa, dans le quartier branché de Teusaquillo.

Trop de succès, apparemment, pour ceux qui gardent encore une dent contre les FARC, même démobilisés : en janvier, Manuel Bolivar a trouvé une bombe artisanale à déclenchement par cellulaire qui, si elle avait explosé, aurait détruit les lieux et fait des dizaines de victimes. La bombe a cependant pu être désamorcée et les amis de la maison sont venus en grand nombre le soir même (ils étaient 400) en guise de soutien et pour goûter un nouveau cocktail de la Casa : le Bomba.

Nous avons revécu la peur de vivre sous la menace d’attentats terroristes. En Colombie, parler de paix est un cliché, uniquement envisagé sous l'angle de la sécurité et des rapports de force, et non pas sous celui des possibilités de vivre tranquilles, heureux, d'avoir un travail, la santé, l’éducation, les loisirs et la justice sociale , déplore Manuel Bolivar, copropriétaire de la Casa Alternativa. Or, sans cela, la paix n’est pas possible. Je me suis engagé à affirmer : jamais plus la guerre.

Lorsque la haine mine la paix

Le parti COMUNES (les Communs, ancien FARC Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) est la branche politique de la guérilla démobilisée. En vertu de l’accord de paix, il a d’office cinq postes de sénateurs et de représentants non élus.

Le député Luis Alberto Alban Urbano s’appelait Marcos Calarca dans la guérilla pour laquelle il a été ambassadeur et négociateur à La Havane. Il entame son second mandat.

Nous comptons actuellement 332 camarades du processus de réincorporation assassinés , nous confiait-il à la fin de mai. Il s’agit d’hommes et de femmes victimes de groupes paramilitaires ou de narcotrafiquants, colombiens, mexicains, sans aucune protection de l'État.

Au lieu de la réconciliation, nous avons plus de haine , déplore le député. Ce gouvernement a tout fait pour faire obstruction à l'accord ou pour éviter de le respecter. Nous avons perdu quatre ans.

Les prochaines années permettront-elles de rattraper le temps perdu? Le résultat du second tour de la présidentielle du 19 juin en sera un indicateur. Le sénateur Gustavo Petro, qui a remporté plus de 40 % des voix au premier tour contre 28 % pour Rodolfo Hernández Suárez qu’il affrontera dimanche, est le candidat présidentiel des ex-FARC et des régions les plus touchées par le conflit armé.

Ex-guérillero lui-même avec le M-19 dans les années 1980, il a toujours soutenu de près l’accord de paix.