Pas d’hébergement à l’Accueil Blanche-Goulet cet été

Le manque de personnel aura temporairement raison du service d’hébergement de l’organisme durant l’été qui vient. Les employés en profiteront pour prendre une pause et la direction pour tenter de trouver des solutions à moyen et long terme.

L’Accueil Blanche-Goulet offre une pléiade de services aux gens en situation socio-économique précaire, mais est aussi le seul lieu d’hébergement de la pointe de la péninsule pour les personnes itinérantes ou qui risquent de le devenir.

Depuis plusieurs mois, quatre employés, dont un à mi-temps, tiennent à bout de bras les services d’hébergement de l’organisme communautaire.

Il manquerait de quatre à cinq personnes pour compléter l’équipe, dont des préposés de nuit, des travailleurs sociaux et des éducateurs spécialisés.

En entrevue à l'émission Au coeur du monde, la directrice générale de l’Accueil Blanche-Goulet, Pauline Curadeau soulignait, lundi, que le recrutement n’était pas chose simple. Il s’agit, relevait la directrice, d’un travail auprès d’une clientèle aux prises parfois avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale qui exige une présence 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Ces difficultés s'ajoutent à l'inflation et aux ressources financières limitées qui empêchent d'offrir des salaires compétitifs.

Seulement une ou deux candidatures ont été reçues durant les derniers mois.

Curieusement, l’organisme avait réussi à ne pas fermer ses portes durant la pandémie, mais plusieurs départs ont changé la donne.

Le temps d’arrêt permettra à l’équipe de se reposer et peut-être aidera au recrutement de nouveaux employés. On va travailler avec le CISSS, avec la Ville, comment on peut à l’avenir éviter une fermeture, indique Pauline Curadeau.

Le service d'hébergement sera de retour en septembre.

Les six résidents en place ont été logés ailleurs avec l’aide du CISSS de la Gaspésie. en raison du manque de logements dans la région du Grand Gaspé, certaines personnes vivaient à l’Accueil depuis plus d’un an, d'autres depuis quelques mois. Les nouvelles demandes seront aussi redirigées vers le CISSS .

Les autres services, comme la cuisine collective ou le dépannage alimentaire, demeurent en place.

L’Accueil Blanche-Goulet dessert la population de Grande-Vallée jusqu’à Coin-du-Banc. Depuis quelques années, l’organisme n’héberge plus les gens de l’extérieur de la région.

Avec la informations d'Émilie Gagné