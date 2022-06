Calgary : la crue de la rivière Elbow est prévue mardi, et celle de la Bow, mercredi

Les crues des rivières Elbow et Bow à Calgary devraient atteindre un sommet mardi et mercredi, selon les dernières projections de la Ville.

La montée maximale de la rivière Elbow est attendue mardi, et celle de la rivière Bow, mercredi soir.

La Municipalité est en état d'urgence depuis lundi.

La chef de la gestion des mesures d’urgence, Susan Henry, attendra les prévisions de mardi après-midi avant de décider l'évacuation possible de certains quartiers, comme ceux de Bowness et Sunnyside.

Il n’y a pas d'inondation pour le moment , a-t-elle indiqué mardi matin.

La Ville a précédemment baissé le niveau du réservoir Glenmore en prévision des crues et, pour cette raison, les autorités n'étaient pas inquiètes pour la rivière Elbow mardi matin. Par contre, ces informations peuvent changer au fil des prévisions météorologiques.

Nous ne pouvons pas éliminer tous les risques , a dit Susan Henry.

Les choses sont maîtrisées. Nous avons appris beaucoup de choses en 2013 , a expliqué Susan Henry. Cette année-là, la combinaison d’une fonte rapide de la neige en montagne et d'une pluie incessante a causé 5 milliards de dollars en dommages et fait 5 morts.

Le fait que nous pouvons parler de l’état des choses des jours avant les crues des rivières est une excellente nouvelle , a ajouté Susan Henry.

Un avertissement d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) publié mardi matin fait état de vents forts avec des rafales de 90 km/h dans l'après-midi.

Le long épisode de pluie persistera [mardi]. La quantité totale de pluie sera de 75 à 125 mm d'ici mercredi matin. La pluie la plus forte tombera dans l'ouest, et la quantité totale pourrait atteindre 150 mm, voire plus le long des contreforts et du chaînon frontal des montagnes Rocheuses , a affirmé l’agence fédérale.

ECCC s’attend à ce que la pluie cesse mercredi au cours de la journée.

La situation en bref : Une partie des précipitations attendues en montagne était en fait constituée de neige, ce qui a réduit la quantité de l’écoulement causé par la pluie, selon la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, et 25 mm de neige ont été observés au lieu de la pluie. Une mise à jour de la situation est attendue mardi après-midi.

Une alerte de vents forts  (Nouvelle fenêtre)  a été diffusée vers 11 h 30. « Comme le sol est mouillé en raison de la pluie, il pourrait y avoir des chutes d'arbres », précise-t-elle.

 a été diffusée vers 11 h 30. « Comme le sol est mouillé en raison de la pluie, il pourrait y avoir des chutes d'arbres », précise-t-elle. L'avertissement d'inondation concernant le tronçon principal de la rivière Highwood au confluent de la rivière Bow a été rétrogradé en avis de débit élevé.

Une barrière temporaire a été construite sur une portion de Memorial Drive par mesure de prévention. Les plans de construction d’une berme pour protéger la communauté de Bowness sont suspendus. Les fonctionnaires cherchent une solution de rechange.

Les résidents des secteurs de Sunnyside et de Bowness pourraient être sous le coup d'un avis d’évacuation si les conditions se dégradent.

Une alerte pour le canotage et les embarcations de plaisance est en vigueur pour les rivières Bow et Elbow. L’accès récréatif au réservoir Glenmore est restreint.

La pluie est plus légère que prévu, selon les autorités.

Avec les informations de Joel Dryden