Goûtez AT ouvre la saison des marchés publics avec un nouveau site web

Chargée de projet pour Goûtez AT, Danaë Ouellet souligne l’importance de mettre en valeur le travail des producteurs de l’Abitibi-Témiscamingue.

« C’est l’aboutissement d’une grosse année de travail. La fierté, c’est de savoir qu’on offre une vitrine qui est à la juste valeur du travail que font nos producteurs et nos agro-transformateurs en région. » — Une citation de Danaë Ouellet, chargée de projet pour Goûtez AT

« Que ce soit le nouveau site web ou la websérie, on leur offre une vitrine pour que la population apprenne à découvrir tous ces gens-là, qui sont passionnés par ce qu’ils font », indique-t-elle.

Chargement de l’image Danaë Ouellet, chargée de projet pour Goûtez AT. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir.

Parmi les nouveautés qui se trouvent sur le site web, notons des articles faisant le portrait de différents producteurs de la région, un blogue, un bottin-répertoire comptant plus de 85 producteurs et même des idées de recettes locales.

On aimerait ça, inspirer les gens. Dans ma popotte de tous les jours ou dans les cocktails, quand je fais des 5 à 7, comment je peux penser à mettre un produit ou un ingrédient régional? , note Mme Ouellet.

Lancement de la websérie Le goût de ma région

Autre ajout sur le site Internet de Goûtez AT : la websérie Le goût de ma région, produite en partenariat avec MédiAT.

Réalisée par Danaë Ouellet et animée par le conteur Pierre Labrèche, la série permet de faire la rencontre de six producteurs agroalimentaires des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon Pierre Labrèche, la websérie permet de mieux apprécier le travail des producteurs en faisant une incursion dans leur quotidien.

On a rarement la chance de pouvoir les voir chez eux, dans leur travail, du matin au soir, de l’aube à la nuit noire, comme je dis souvent. C’est vraiment d’aller voir ce que c’est le quotidien, leur quotidien à eux, avec la vie qui continue à rouler aux alentours. La famille, les employés, ce sont toutes ces choses-là qu’on essaie de faire sortir dans la série. C’est important parce que c’est grâce à eux qu’on peut manger , fait-il valoir.

Chargement de l’image Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire des Jardins Tomates & Camomille, en compagnie du conteur Pierre Labrèche, animateur de la websérie «Le goût de ma région». Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire des Jardins Tomates & Camomille et participante à la websérie, affirme avoir eu beaucoup de plaisir à participer au tournage et souligne l’importance de la visibilité qu’accorde la série aux producteurs.

C’est sûr que c’est de la visibilité. C’est de mettre en valeur le travail qu’on fait, de pouvoir expliquer aux gens qu’il y a des difficultés, mais il y a aussi de belles retombées pour la région, donc c’est vraiment un aspect de visibilité , signale-t-elle.

La série sera diffusée à raison d’un épisode par semaine, dès le 20 juin, sur le site Web et la page Facebook de Goûtez AT ainsi que sur les plateformes de MédiAT.

Engouement pour les marchés publics

La boutique en ligne de Goûtez AT reprend également du service pour la saison des marchés publics. Les consommateurs peuvent ainsi faire préparer leurs commandes sur Internet et récupérer leurs achats au marché public sélectionné.

Chargement de l’image L'agente de développement à la SADC de Rouyn-Noranda et coordonnatrice du marché public de Rouyn-Noranda, Julie Gauthier. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon Julie Gauthier, agente de développement à la SADC de Rouyn-Noranda et coordonnatrice du marché public de Rouyn-Noranda, l’engouement pour les marchés publics est en hausse dans la région.

Il y a vraiment un engouement, on sent une recrudescence de nouveaux producteurs, agro-transformateurs. Dans nos sept marchés publics, il y a une augmentation marquée d’inscriptions. Par exemple, à Rouyn-Noranda l’an passé, on était en moyenne à 17-18 commerçants par marché; cette année, on est à 24, 25 et même 26. On est au-delà de 50 producteurs et agro-transformateurs qui vont parcourir nos marchés. C’est un réel bonheur! , exprime-t-elle.

Mme Gauthier invite les citoyens de la région à se déplacer d’une MRC à l’autre afin de découvrir l’ensemble des producteurs présents dans la région.