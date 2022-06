Une nouvelle boisson pétillante embouteillée à Saguenay

L'usine d'embouteillage d'Aqua Fjord est située à Arvida.

Cette boisson pétillante et sans alcool est conçue à partir de jus biologique, d’arômes biologiques et de sucre biologique. Elle contient environ 40 calories par canette. Quatre variétés distinctes sont offertes et ont été concoctées pour répondre aux besoins en énergie de quatre différents moments dans la journée.

C’est un concept qui fait parler beaucoup actuellement sur les médias sociaux , précise le cofondateur.

Les jeunes représentent la clientèle cible même si toutes les tranches d’âge peuvent y trouver leur compte, selon lui.

Les gens sont de plus en plus conscients de leur santé et veulent boire beaucoup mieux. Nous, ce que nous avons créé, c’est une alternative. Les jeunes, surtout, boivent beaucoup de boissons énergisantes. Mais dans le fond, ils savent que ce n’est pas bon pour la santé , soutient Sylvain Boudreault, qui réfléchit depuis une dizaine d’années à la conception de ces produits.

Ce dernier ne cache pas que la compétition est féroce dans ce domaine.

Il faut se battre pour essayer de prendre notre place sur le marché. Mais avant d’aller à l’extérieur, il faut d’abord être populaire chez nous. Mais je pense qu’on peut avoir autant de succès dans la région qu’à Montréal , lance-t-il.

Environ trois ans de recherche et développement ont été nécessaires avant que le produit puisse être commercialisé.