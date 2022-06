Casser la tirelire pour participer aux Jeux de l’Acadie

Après deux ans de pause en raison de la pandémie, la finale des Jeux de l’Acadie se déroulera comme prévu à Saint-Jean et à Quispamsis, du 1er au 3 juillet.

L'hébergement n'est pas offert, COVID oblige

Contrairement aux années précédentes, l’hébergement des athlètes dans les écoles ne sera pas possible cette fois-ci. Cette décision a été prise en mars, alors que le variant Omicron provoquait une hausse des infections.

Chargement de l’image Luc Arseneau est directeur général des Jeux de l'Acadie (archives). Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Pour nous, c’était la seule solution possible, parce qu’à cette époque, c’était pas possible de nourrir et loger 1300 jeunes , dit Luc Arseneau, directeur général des Jeux de l’Acadie.

Ainsi, les neuf délégations d’athlètes et leurs familles provenant des quatre provinces de l’Atlantique sont responsables de se rendre dans le sud du Nouveau-Brunswick par leurs propres moyens et de se loger, à leurs frais. Une première pour les Jeux de l'Acadie qui a l’habitude d’offrir le transport et l’hébergement aux athlètes.

Des chambres à plus de 300 $ la nuit

Une recherche rapide nous montre que la majorité des hôtels et des motels affichent déjà complet, pour la période du 1er au 3 juillet, à Saint-Jean.

Seulement quatre hôtels ont encore quelques chambres disponibles, pour deux adultes et deux enfants, à un prix qui se situe entre 300 $ et 500 $ la nuit.

Luc Arseneau se demande si certains hôtels ont gonflé les prix. C’est un phénomène qui se passe un peu partout, pas seulement autour des Jeux de l’Acadie, mais autour de plusieurs événements qu’on voit cet été, que certains hôtels augmentent les prix, peut-être pour différentes raisons.

Chargement de l’image 33 jeunes représentaient Terre-Neuve-et-Labrador lors de la 40e finale des Jeux de l'Acadie en 2019. Photo : Gracieuseté : Gaston Létourneau

Ainsi, l’accès à la finale des jeux dépend un peu du budget de chacun, dans le contexte actuel de l’inflation.

C’est surtout pas dans la philosophie des Jeux de l’Acadie. Ça toujours été pour la participation de tout le monde [...] c’est pour ça un peu que ça nous déçoit que cette situation-là se produise et qui est surtout bien malheureusement hors de notre contrôle , affirme Luc Arseneau.

Il faut noter que le tournoi de la Coupe Memorial de la Ligue canadienne de hockey (LCH) se déroulera à Saint-Jean, quelques jours avant la finale des Jeux de l’Acadie, soit du 20 au 29 juin.

L'option de voyager soir et matin

Toutes les familles n'avaient pas l'occasion de louer une chambre d'hôtel à l'avance, puisque la participation des athlètes n'est confirmée que lors des jeux régionaux. Certaines finales ont eu lieu au cours des dernières semaines.

Il y a beaucoup de parents qui sont allés de l'avant et qui ont réservé, même en n’étant pas certain à 100 % que leur fille ou leur garçon allait qualifier pour la finale , explique Luc Arseneau.

Chargement de l’image Luc Arseneau espère que la Société des Jeux de l'Acadie pourra offrir le logement, la nourriture et le transport aux athlètes l'an prochain à Memramcook (archives). Photo : Mariève Bégin

Il ajoute que certains parents ont choisi de loger à Sussex, ou même à Moncton, face à la pénurie de chambres d’hôtel et aux prix élevés.

Malheureusement, l’économie va sortir du Grand Saint-Jean un peu parce qu’il y a plusieurs personnes qui vont voyager, soir et matin, d’assez loin, qui veut dire que l'économie, les sous, vont aller dans d’autres municipalités, donc c’est fort malheureux toute cette situation-là , admet Luc Arseneau.

Retour à la normale l’an prochain?

Luc Arseneau espère que cette problématique ne se répétera pas l’an prochain, lors de la finale des jeux qui se déroulera à Memramcook, dans le sud-est de la province.

Les plans dans l’immédiat sont de revenir à la normale, donc on logerait les jeunes, on aurait le transport, on aurait la nourriture pour eux, donc oui il y aurait quand même des dépenses pour les parents [...], mais nous de notre côté on remplira à pleine capacité notre philosophie de loger, de nourrir et de transporter ces jeunes-là pour limiter les coûts au maximum pour que tous puissent y accéder , dit-il.

La 41e finale des Jeux de l’Acadie rassemble près de 1100 athlètes et plus de 600 bénévoles.

Avec les informations de Serge Bouchard