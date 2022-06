Echo Bay déclare l’état d’urgence à la suite d’un déversement d’huile à Sault-Sainte-Marie

La santé publique nous a avertis jeudi dernier qu’il fallait fermer la prise d’eau notre système de traitement , raconte le maire Lynn Watson.

M. Watson a pris la décision de fermer le système après avoir discuté avec les autorités locales. Dans un avis publié à la suite du déversement, Santé publique Algoma a averti le public de ne pas boire l'eau jusqu'à nouvel ordre puisqu’il existe un risque de contamination pour ceux dont la prise d'eau potable est située à l'est d'Algoma Steel et de Great Lakes Power

Nous avons déclaré l’état d’urgence afin d’ouvrir la porte à une aide gouvernementale si nous en avons besoin. Ça permet aussi d’accéder à des ressources pour gérer ces genres de situations , poursuit-il.

L’eau d’Echo Bay provient surtout du lac George, en aval de la rivière Ste-Marie. La communauté avait deux à trois jours d’eau potable en réserve, mais depuis mardi, elle doit faire livrer de l’eau potable de la centrale de Bruce Mines et de Sault-Sainte-Marie. En conséquence, la municipalité demande aux résidents de limiter la consommation d’eau qu’aux raisons essentielles et d’éviter l’arrosage et le lavage des voitures jusqu’à nouvel ordre.

D’après le maire, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la durée de la fermeture du système.

Echo Bay en attente

Le bureau de santé d’Algoma doit analyser des échantillons d’eau afin de déterminer si l’eau est sécuritaire. La municipalité espérait recevoir les premiers résultats mardi, mais ils seront finalement partagés d’ici le lendemain matin. Ça prendra quelques jours de résultats positifs et que l’avis soit levé avant de pouvoir rouvrir le système de traitement des eaux.

« Si ça prend beaucoup de temps, les coûts seront très élevés. » — Une citation de Lynn Watson, maire d’Echo Bay

C’est un gros problème, c’est pourquoi nous avons pris la décision [de déclarer l’état d’urgence]. On ne sait pas combien de temps ça va durer, affirme le maire.

Questionné sur les derniers résultats, un porte-parole du Bureau de santé Algoma a seulement indiqué par courriel que l’avis émis jeudi dernier demeure en vigueur .