Bilan annuel de la DPJ : la Côte-Nord encore en tête du taux de signalements

La Côte-Nord est encore une fois cette année la région québécoise où le taux de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et de signalements retenus par habitant est le plus élevé. Ces données sont présentées dans le bilan annuel rendu public mardi par la DPJ régionale.

En moyenne, 12 signalements par jour sont effectués dans la région, ce qui représente une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière.

Signalements en 2021-2022 25,5 % ont été retenus, pour un total de 1144

Sur la Côte-Nord, la négligence représente près du quart des situations qui demandent un suivi de la DPJ .

Le risque sérieux de négligences, c’est-à-dire la toxicomanie, la santé mentale et l’instabilité, les troubles de comportement ainsi que les mauvais traitements psychologiques, incluant l'exposition à la violence conjugale, sont les autres causes principales d'intervention.

« Dès qu’on a une assiette comme celle-là, ça fait en sorte que les ingrédients sont tous présents malheureusement pour qu’on ait des enfants qui sont en besoin de protection. » — Une citation de Marlene Gallagher, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pour la Côte-Nord

Selon la directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pour la Côte-Nord, Marlene Gallagher, les enfants de la région sont plus vulnérables parce que la population générale l'est aussi.

Pensons par exemple au taux de diplomation, qui est un des plus bas [de la province NDLR]. Les entreprises qui engagent des jeunes qui n'ont pas leur secondaire 5 viennent fragiliser notre région en faisant ça , explique la directrice.

Chargement de l’image Marlene Gallagher est la directrice de la protection jeunesse et directrice provinciale pour la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Le manque d'employés, un fardeau dangereux

Le manque de main-d'œuvre au sein de la DPJ régionale est critique à ce moment-ci, particulièrement à l'évaluation des signalements, explique Marlene Gallagher.

On a une liste d’attente importante. On prend tous les mécanismes de vigie qu’on a à portée de main , lance-t-elle. Par exemple, des équipes de l'extérieur sont venues aider, la direction régionale a engagé de nouveaux employés dans les dernières semaines et une équipe nationale va venir en septembre pour donner un coup de main sur la Côte-Nord.

« On est, j’espère, en mesure de bien gérer les risques, mais le risque zéro n’existe pas. On fait du mieux qu’on peut avec les ressources qu’on a. » — Une citation de Marlene Gallagher, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale pour la Côte-Nord

D’ailleurs, le pourcentage de signalements retenus sur la Côte-Nord est plus bas qu’ailleurs au Québec.

Selon Marlene Gallagher, cela s’explique par le fait que la DPJ soit devenue une porte d’entrée pour la population qui cherche des services en enfance. La DPJ régionale redirige une partie des appels vers les services appropriés, indique-t-elle.