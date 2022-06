Suspension de l’obligation de se faire vacciner pour les voyages intérieurs

La mesure entrera en vigueur le 20 juin, a indiqué en conférence de presse le ministre canadien des Transports Omar Alghabra.

Les voyageurs étrangers qui entrent au Canada devront continuer de suivre toutes les exigences, y compris la vaccination et l’utilisation de l’application ArriveCAN , a souligné M. Alghabra.

En outre, les voyageurs devront continuer à porter le masque dans les avions et les trains , a ajouté le ministre, qui juge que « les inconvénients sont mineurs par rapport aux effets bénéfiques notamment pour protéger les personnes immunosupprimées ».

Sur les bateaux de croisière, la vaccination des touristes et des employés restera obligatoire compte tenu des risques plus élevés de propagation liés à la promiscuité.

Le ministre des Transports recommande aussi aux voyageurs canadiens se rendant à l’étranger de bien vérifier les règles en vigueur. Par exemple, certains pays exigent encore la vaccination pour pouvoir passer la frontière.

Pour les employés fédéraux aussi

Le changement affectera également les travailleurs fédéraux qui avaient été mis en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal.

Le gouvernement n'a pas révélé combien d'employés avaient été ainsi mis en congé forcé, mais il rapporte que 98,5 % des 283 000 employés fédéraux sont entièrement vaccinés, avec deux doses.

Les employés qui ont été suspendus seront contactés par leurs gestionnaires afin de reprendre leurs activités, a mentionné Mona Fortier, président du Conseil du trésor. La GRC et les entreprises de juridiction fédérale sont concernées par l’annonce.

Chargement de l’image La vaccination tourne au ralenti depuis plusieurs semaines Photo : CBC/Robert Krbavac

Lors de la conférence de presse, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a rappelé qu'« avec Omicron, deux doses ne suffisent plus, car avec le temps l’immunité acquise s’amenuise ».

Il a donc appelé les Canadiens qui ne l’avaient pas encore fait à mettre à jour leur statut vaccinal en allant chercher une troisième, voire une quatrième dose.

Le Canada a la traîne pour la 3e dose

En effet, si 86 % des Canadiens de 5 ans et plus a reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, seulement 55,5 % des 12 ans et plus a reçu une troisième dose et 34,8 % des 70 ans et plus sont allés chercher une quatrième dose.

Le Canada est actuellement en sixième position parmi les pays du G7 pour ce qui est de l'administration de la troisième dose, loin derrière l'Italie où le taux de couverture est de 67 %.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc a d'ailleurs rappelé que les assouplissements annoncés aujourd'hui pourraient être rétablis si la situation s'aggrave de nouveau sur le front de la COVID-19.