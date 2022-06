La DPJ de l’Outaouais a besoin davantage de familles d’accueil et de personnel

Au bas mot, il faudrait une trentaine de familles supplémentaires pour répondre à l'ensemble des besoins, a indiqué Colette Nadeau, directrice de la DPJ en Outaouais, en conférence de presse.

On a un besoin criant de familles d’accueil actuellement. Le nombre de familles d'accueil est en chute parce que les familles d'accueil vieillissent et quittent à la retraite , a expliqué la directrice. La criticité du manque de ressource est une première et c’est partout en province.

Chargement de l’image Colette Nadeau est la directrice de la protection de la jeunesse au CISSS de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Des familles d’accueil sont particulièrement recherchées pour accueillir des enfants âgés de moins de 12 ans.

En ce moment, à l’heure où on se parle, la majorité des jeunes pour lesquels on intervient, à 69 %, ont moins de 12 ans. C’est sûr que pour ce groupe d'âge là, on a des besoins qui sont vraiment importants.

Statistiques pour la région de l’Outaouais en 2021-2022 : La DPJ a traité 7112 signalements, une hausse de 3 % par rapport à 2020-2021

Nombre de signalements retenus : 2283 . Une baisse de 13,6 % par rapport à 2020-2021

Le taux de rétention des signalements est de 32,1 % . L’an dernier, il était de 38,4 %

30,8 % des signalements proviennent des employés d’organismes publics

La DPJ Outaouais a besoin de plus de ressources

Colette Nadeau a aussi rappelé que le manque de personnel demeure un enjeu majeur. Selon ses observations, il faudrait plus d'employés à la DPJ pour traiter les demandes et réduire encore plus le délai de traitement des signalements.

Actuellement, il faut en moyenne 30 jours pour évaluer un signalement en Outaouais, mais Mme Nadeau souhaite réduire cette moyenne à 21 jours.

Si j’avais mes 58 intervenants [pour] l'évaluation et l'orientation comme il est prévu dans ma structure de postes, je n'aurais pas de liste d'attente actuellement. Là, j'ai 31 intervenants sur 58. Vous voyez l'écart que ça donne au niveau de la capacité à répondre à la demande , a-t-elle résumé.

Malgré tout, a-t-elle souligné, ses équipes sur le terrain travaillent d’arrache-pied et réussissent à accomplir de petits miracles.

Je leur lève mon chapeau. Ce sont des intervenants incroyables qui travaillent les fins de semaine et font des blitz pour diminuer les listes d'attente. Il y a eu l'équipe nationale qui est venue nous donner coup de main [...] ce qui fait que, début avril, début mai, on était à 50 enfants en liste d'attente, comparativement à 250, en janvier.

Avec les informations de Christian Milette et de Fiona Collienne