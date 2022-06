La campagne pour l’indépendance de l’Écosse est relancée

Après tout ce qui est arrivé, le Brexit, la COVID, [le premier ministre britannique] Boris Johnson, il est temps de présenter une vision différente et meilleure , a déclaré Mme Sturgeon lors d'une conférence de presse.

Il est temps de parler d'indépendance , a ajouté la cheffe du parti indépendantiste SNP , estimant avoir un mandat démocratique incontestable en ce sens après la victoire de sa formation aux élections locales en 2021.

Nicola Sturgeon souhaite organiser d'ici 2023 un nouveau référendum d'autodétermination en Écosse, malgré une première consultation en 2014 où 55 % des électeurs avaient rejeté l'indépendance et malgré le refus du gouvernement de Londres.

Elle estime que le Brexit, auquel les Écossais se sont opposés, a changé la donne et que la nation doit désormais pouvoir rejoindre l'Union européenne en tant qu'État indépendant.

Le Brexit nous a arrachés de l' UE et du marché unique contre notre volonté, avec des dommages énormes pour le commerce, les conditions de vie et les services publics , a-t-elle plaidé.

« En cette période cruciale, [...] restons-nous liés à un modèle économique et social britannique qui nous contraint à des résultats économiques et sociaux décevants, lesquels empireront probablement plutôt que de s'améliorer hors de l'Union européenne? Ou levons-nous au contraire nos yeux avec espoir et optimisme et nous inspirons-nous de pays comparables en Europe? » — Une citation de Nicola Sturgeon, première ministre de l'Écosse

Le premier document publié mardi, qui analyse les performances de dix pays européens comme l'Irlande, la Suisse ou la Belgique, montre que ceux-ci sont plus prospères, plus justes et plus productifs que le Royaume-Uni , a souligné la dirigeante.

Pourquoi pas l'Écosse? , dotée d'abondantes ressources énergétiques, d'une importante industrie agroalimentaire et d'un riche patrimoine naturel, a-t-elle insisté.

D'autres documents suivront dans les prochains mois, sur la monnaie, les finances publiques, la sécurité sociale, le commerce, la défense et la sécurité, ou encore l'appartenance à l' UE .

Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ou non ce référendum, s'y oppose fermement, estimant qu'une telle consultation ne peut se produire qu'une fois par génération .