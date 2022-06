Cette année, trois filles en 10e année, Samantha Gaudet, Desirée Rabut et Savannah Chicoine, se sont inscrites au cours d'Arts pratiques et appliqués.

Les trois étudiantes ont appris comment poser une prise électrique, faire des cloisons sèches, installer un plancher et peindre une salle de classe.

Samantha Gaudet a même déjà mis en pratique les concepts qu’elle a appris en rénovant sa chambre à coucher : elle a surélevé son plancher et peint ses mûrs.

Je viens d’une famille de six frères, et je n’ai pas de sœur, alors je suis vraiment compétitive , explique-t-elle. Je veux toujours faire les choses que les gars peuvent faire.

Michel Gareau, l'enseignant, est fier du progrès accompli par ses élèves.

« C’est toujours vraiment nouveau, donc les premiers produits qu’on fait ne sont peut-être pas au niveau d’un professionnel, mais on s’améliore, on pratique et on comprend les concepts au fur et à mesure qu'on travaille. »