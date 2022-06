Hausse de 20 % des signalements à la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a reçu plus de 6000 signalements au cours de la dernière année, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport à 2020 .

Plus de 2000 de ces signalements ont été retenus, ce qui est également plus que l'année précédente.

C’est ce qui est ressorti du bilan annuel dressé par la directrice régionale de la DPJ , Caroline Gaudreault, livré mardi. En conférence de presse, elle a cité plusieurs facteurs pouvant expliquer cette hausse considérable des signalements, dont la pandémie de COVID-19.

La pandémie n’a pas aidé. C’est venu exacerber des problématiques qui étaient latentes ou existantes. Plusieurs services ont été mis sur pause, donc les gens ont été sur des listes d’attente. Les situations se sont détériorées et c’est devenu des signalements, malheureusement , a-t-elle expliqué.

Des familles toujours recherchées

La DPJ régionale est encore à la recherche de familles d'accueil pour tous les groupes d'âge. Malgré un récent appel d’intérêt pour dénicher de nouvelles familles, particulièrement pour les adolescents, les besoins demeurent criants.

On a eu quelques appels. Je ne peux pas vous dire que ça s’est nécessairement concrétisé. Il en manque encore de façon criante partout, pour tous les types d’âges dans tous les secteurs , a insisté la directrice de la protection de la jeunesse

Environ 85 familles sont requises pour combler les besoins.

Pénurie de main-d’oeuvre

Comme c’est le cas un peu partout, la DPJ est aussi frappée de plein fout par la pénurie de main-d'œuvre et de nombreux postes restent à combler.

C’est difficile de recruter des intervenants. On a des postes à combler comme partout, mais on y arrive quand même à un certain nombre, mais il nous en manque toujours , a mis en relief la directrice.

Avec les informations de Kenza Chafik