Une variété d'expériences inspirées de l’univers du feu, dont un parcours lumineux, des installations colorées et des découvertes culinaires, seront offertes aux festivaliers lors des 25 es Grands Feux du Casino Lac-Leamy, à Gatineau.

Ces activités seront dispersées sur un trajet d’un kilomètre, autour et sur le site du Musée canadien de l’histoire, chaque mercredi et samedi, du 3 au 20 août prochain.

[C’est] le fruit de plus d’une année et demie de travail acharné , souligne le président-directeur général de l’événement, Marc-Antoine Massicotte.

« Le 25e anniversaire [des Grands Feux] offre une occasion parfaite de célébrer le passé, tout en ouvrant un nouveau chapitre excitant sur l’avenir. » — Une citation de Marc-Antoine Massicotte, président-directeur général des Grands Feux

Expériences lumineuses

Un parcours lumineux prendra place à partir des deux nouvelles entrées officielles du site, soit aux intersections des rues Laurier et Victoria, ainsi qu’à celle de la rue Laurier et du pont Alexandra.

Chargement de l’image La structure « Le Grand Feu », qui sera installée entre le Musée et la rivière, représente un grand feu de joie. Photo : Avec la gracieuseté des Grands Feux du Casino Lac-Leamy

Chacun des sentiers mènera vers l’installation Le Grand Feu, située sur la plaza. La structure, conçue à partir de métal, de bois et de miroirs, représente un feu de joie, qui réfléchira la lumière du soleil le jour et brillera de mille feux la nuit . Les festivaliers pourront s’y asseoir, manger et découvrir des prestations artistiques.

Sur le trajet, les participants croiseront une installation audiovisuelle de l’artiste montréalaise Myriam Boucher, intitulée Lucioles. Cette œuvre explore l’émerveillement et la magie d’un paysage nocturne animé par [...] des mouches à feu , explique Marc-Antoine Massicotte.

Celle-ci proposera une expérience composée de reflets, de faisceaux et d’arc-en-ciel créés à l’aide de différents matériaux, lumières et écrans.

Chargement de l’image L’installation audiovisuelle « Lucioles » représente un paysage nocturne animé de mouches à feu. Photo : Avec la gracieuseté des Grands Feux du Casino Lac-Leamy

La Lanterne, une aire de repos immersive, colorée et illuminée, prendra place quant à elle aux pieds de trois grands arbres pour permettre aux festivaliers de se reposer.

Découvertes culinaires

Un restaurant éphémère de cuisine sur feu, L’Incandescent, proposera des plats de viande fumée et de légumes grillés, préparés par une dizaine de restaurateurs locaux. Des camions de cuisine de rue seront aussi sur place.

Chargement de l’image Un restaurant éphémère, intitulé « L’Incandescent », offrira des plats cuisinés par des restaurateurs locaux. Photo : Avec la gracieuseté des Grands Feux du Casino Lac-Leamy

Les festivaliers pourront également opter pour ​​la nouvelle Boîte Découverte , conçue pour pique-niquer sur le site de l’événement et comprenant huit petits plats de prêt-à-manger local.

Ces activités s’ajoutent aux spectacles pyromusicaux en soirée, mettant en vedette cette année quatre pays invités, soit la France, le Canada, le Mexique et les États-Unis.