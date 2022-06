Carleton-sur-Mer écarte une partie des travaux prévus au centre civique Léopold-Leclerc

C’est la deuxième fois en quelques mois que le coût prévu des travaux bondit. L'augmentation des taux d’intérêt, du coût de la main-d’œuvre et du prix des matériaux seraient notamment à l'origine de cette nouvelle hausse.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, précise que certaines surprises ont également été constatées au fil des analyses depuis la présentation publique du projet, en avril.

« On a découvert, par exemple, des sections qui n’étaient plus aux normes et des murs qu’il fallait refaire pour que ce soit des murs coupe-feu. Plus on peaufine nos plans et devis, plus on se rend compte d’éléments à corriger, ce qui fait aussi grimper la facture. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

La Ville a décidé d’éliminer certains aspects de la cure de jouvence afin qu’elle se situe à environ cinq millions de dollars.

Les principaux éléments prévus seront conservés, notamment le changement du revêtement extérieur du bâtiment afin d’améliorer son isolation, la réfection de la plomberie et de l’électricité, l’ajout d’un nouveau système de réfrigération ainsi que l’adaptation des lieux pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Chargement de l’image Le centre civique est situé sur la rue Comeau. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Les améliorations initialement prévues dans les chambres des joueurs et le changement de configuration avec un déplacement de la cantine ont été enlevés pour s’en tenir aux éléments de base , explique le maire.

Selon l'élu, un projet plus élevé de 1,7 million de dollars aurait difficilement obtenu l’aval des citoyens, ce qui a poussé le conseil municipal à retourner à la table à dessin.

« On a présenté un projet révisé à 4,8 millions à la population et on a senti [son] adhésion. On ne voulait pas aller au-delà de ce montant-là qui a été présenté en avril. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Alors que de huit à douze mois étaient initialement prévus, l’abandon de certains volets de la réfection pourrait contribuer à raccourcir la durée des travaux. Ça va peut-être simplifier l’échéancier , admet M. Lapointe.

Initialement, on croyait avoir un début des travaux à la fin de l’été ou au début de l’automne. On ne pense pas que c’est réaliste d’avoir des travaux en septembre et octobre. On en est à évaluer tout ça […]. C’est possible que l’aréna rouvre cet automne, contrairement à ce qu’on croyait , indique-t-il.

Mathieu Lapointe mentionne qu’il est néanmoins trop tôt pour se prononcer sur l’impact qu’aura la réfection de l’aréna sur les activités prévues l’hiver prochain.

Un règlement d’emprunt de 5 M$ à venir

Le conseil municipal de Carleton-sur-Mer compte adopter un règlement d’emprunt de cinq millions de dollars réparti sur 30 ans jeudi, lors d’une séance extraordinaire.

Chargement de l’image Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, indique que les travaux permettront aux citoyens d'avoir accès à un aréna qui sera à niveau pour les 30 prochaines années. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le projet bénéficie d’une subvention d'environ deux millions de dollars en provenance des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Comme la part de la Ville demeurera à environ trois millions de dollars, le fardeau fiscal imposé aux contribuables demeurera sensiblement le même que celui prévu lors de la présentation publique du projet.

L'administration municipale estime qu'il en coûtera environ 80 dollars de plus par an pour une résidence moyenne évaluée à environ 185 000 dollars.

« Le taux d’intérêt, on ne le connaît pas, mais si on l’estime à 3,5 %, ça représente 165 000 dollars annuellement en remboursement du service de la dette pour cette infrastructure-là. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Le processus de règlement d’emprunt a été enclenché lors de la séance du conseil municipal, lundi soir. Un registre sera ouvert à la fin du mois à ce sujet.

L'administration municipale espère pouvoir lancer les appels d'offres vers la fin de juillet ou au début du mois d’août. Le maire de Carleton-sur-Mer prévient que les cinq millions prévus résultent d’estimations faites par des ingénieurs et des architectes, mais que ce montant pourrait être revu à l’issue de ce processus.

Le vrai prix, on va l’avoir lorsqu’on va ouvrir les soumissions , rappelle M. Lapointe.