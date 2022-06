Une vague de chaleur précoce et exceptionnelle se déploie sur la France

35 à 39 °C, voire 40 °C par endroits : une vague de chaleur exceptionnelle et précoce va frapper la France jusqu'au week-end, un nouveau signe du changement climatique aux conséquences humaines et économiques de plus en plus coûteuses.

Avec l'arrivée d'air chaud venu du Maghreb en passant par l'Espagne, qui suffoque déjà, le sud-ouest du pays sera touché en premier dès mardi avec des températures pouvant aller jusqu'à 36 °C, selon Météo-France. Plus tard dans la semaine, des pointes à plus de 40 °C sont attendues dans cette région.

Le mercure va s'affoler dans tout le pays, aussi bien dans la moitié sud que dans la moitié nord, qui connaîtra de son côté des températures de 30 °C à 35 °C vendredi et samedi.

Signe sans équivoque du réchauffement de la planète, les vagues de chaleur se multiplient et s'intensifient un peu partout dans le monde.

En Espagne, jusqu'à 43 degrés étaient attendus mardi dans le sud du pays, soit plus de 10 degrés au-dessus des normales saisonnières.

Chargement de l’image L'Espagne est aussi aux prises avec une vague de chaleur importante. Photo : afp via getty images / Cristina Quicler

Cette vague de chaleur si précoce avec des températures battant des records et qui s'ajoute à une autre vague de chaleur il y a moins d'un mois est un fait extrêmement préoccupant , a déclaré la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera.

Un été de tous les dangers

D'après l'agence météorologique espagnole Aemet, les températures sont supérieures de 7 à 12 degrés aux normales saisonnières et cette vague de chaleur devrait se prolonger jusqu'à samedi au moins.

Conséquence : le risque d'incendie est extrême sur une grande partie de l'Espagne, selon cette agence.

Même chose en France, où le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers Eric Brocardi a mis en garde contre un été de tous les dangers .

Lundi, plusieurs départs de feu importants ont eu lieu dans une région du sud-est de l'Hexagone, brûlant notamment 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe.

Assurant être pleinement mobilisée , la première ministre française Elisabeth Borne réunit mardi préfets et agences régionales de santé pour s'assurer que tous les dispositifs sont en place .

À Bordeaux, dans le sud-ouest, on se prépare : Nous avons acheté des brumisateurs [...] que nous allons installer dans des espaces publics, à la fois dans des places de la ville qui sont des fours, des espaces comme les dortoirs de maternelles et des salles de résidences pour aînés , explique Sylvie Justome, adjointe à la Santé et aux Aînés.

Chargement de l’image Les autorités françaises sont préoccupées par la santé des plus vulnérables en raison de la vague de chaleur qui devrait durer plusieurs jours. Photo : Reuters / Stephane Mahe

Précocité sans précédent

La France métropolitaine a déjà connu des températures plus exceptionnelles en juin. Le record absolu date de juin 2019, avec 46 °C à l'ombre à Vérargues, dans le sud-est, mais c'était à la toute fin du mois, soit le 28.

Cette vague est la plus précoce : On pourrait atteindre 40 °C pour la première fois aussi tôt dans la saison , a déclaré mardi à l' AFP Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France.

Une précocité qui pèse sur les organismes avec des journées plus longues et des nuits plus courtes en juin qu'en juillet ou en août.

Face au changement climatique, le gouvernement français a annoncé la création d'un fonds de 500 millions d'euros (675 millions de dollars canadiens) pour la renaturation des villes .

La vague de chaleur qui survient après un printemps particulièrement chaud et sec va encore aggraver la sécheresse des sols, notamment agricoles.

Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, a fait état auprès de l' AFP de niveaux d'humidité des sols dignes d'une fin de juillet .

Chargement de l’image La Loire est asséchée par endroits à Ancenis-Saint-Géréon, le 13 juin 2022. Photo : Reuters / Stephane Mahe

Quant aux nappes phréatiques, que les précipitations ponctuelles d'été, même fortes, ne peuvent pas recharger, elles sont en baisse, avec une situation préoccupante dans certaines régions, selon le Bureau de recherches géologiques et minières.

Dans ce contexte, 36 départements, soit plus du tiers du pays, ont mis en place des restrictions d'utilisation de l'eau.

Les fortes chaleurs qui s'annoncent sont particulièrement risquées pour les personnes âgées et vulnérables, les nourrissons et les travailleurs en extérieur.

Comme sur ce chantier de construction du tram dans la région de Bordeaux. Cette semaine, on va au moins attaquer à 7 h. Peut-être à 6 h , explique Aurélien Theillaud, directeur de travaux. Et le minimum syndical, c'est trois litres d'eau par salarié et par jour .

Chargement de l’image Des travailleurs à Bordeaux, dans le sud de la France, le 14 juin 2022 Photo : afp via getty images / Philippe Lopez