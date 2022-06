Réserve faunique des Laurentides : Innus et Wendats toujours sous tension

Le 4 juin dernier, deux membres de la communauté innue de Mashteuiatsh ont porté plainte indiquant que leurs terrains, situés près du Petit lac Jacques-Cartier, avaient été vandalisés. Des arbres ont été abattus, les aménagements en cours ont été détruits et les accès auxdits terrains ont été bloqués à l’aide de tranchées , a-t-il été rapporté.

Sur les lieux, une note du Conseil de la Nation huronne-wendat avait été laissée, laquelle mentionnait qu'il leur était interdit de s'installer sur le Nionwentsïo, nom donné au territoire ancestral revendiqué par Wendake. Les deux Innus avaient obtenu des permis d'occupation de leur conseil de bande, mais pas de la Nation huronne-wendat.

En réaction, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, qui s'estime aussi chez elle dans la réserve faunique des Laurentides, a fait parvenir une mise en demeure.

Consternés , les Innus de Mashteuiatsh ont notamment sommé les Hurons-Wendat de remettre les terrains en état dans un délai de dix jours. Le chef Gilbert Dominique a dénoncé au passage des actes illégaux et hautement répréhensibles, tant sur le plan civil que criminel .

Main tendue

Le grand chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent, a envoyé sa réplique au chef Dominique, lundi, au dernier jour du délai prescrit. À aucun moment il ne fait mention directe de la remise en état des terrains demandée par les Innus ni des gestes qui auraient pu être posés par les Hurons-Wendat.

Comme il l'a fait dans une sortie publique à la suite de l'événement survenu au début du mois, il invite plutôt son homologue à le rencontrer pour entreprendre un dialogue sur leurs revendications territoriales respectives.

En réponse à votre lettre du 7 juin 2022, la Nation huronne-wendat propose la voie de la diplomatie. Nous souhaitons que soient initiés sans délai des pourparlers permettant d’identifier nos désaccords et d’explorer des solutions possibles , a écrit le grand chef Vincent le 17 juin.

« Il s’agit, selon moi, de la voie qui doit être privilégiée dans le meilleur intérêt et au bénéfice de nos peuples respectifs­. » — Une citation de Rémy Vincent, grand chef de la Nation huronne-wendat

Plus tôt ce mois-ci, Rémy Vincent s'est dit ouvert à négocier et à ouvrir les livres .

J'aimerais que la partie innue soit responsable, qu'elle vienne s'asseoir avec nous et qu'on tire enfin tout ça au clair. S'il y a vraiment des preuves historiques, archéologiques qui sont satisfaisantes, bien, on va signer un traité et on va tirer une ligne , a-t-il dit.

D'ici là, Wendake prendra les actions nécessaires, a-t-il prévenu, pour assurer son autodétermination territoriale . Le Conseil de la Nation huronne-wendat plaide que le traité Huron-Britannique de 1670 lui confère des droits exclusifs sur la réserve faunique des Laurentides.

Les Innus en réflexion

Dans une lettre acheminée ce jeudi au grand chef Rémy Vincent, le chef Gilbert Dominique note d'emblée l'absence d'engagement des Hurons-Wendat à remettre les terrains en état.

Nous constatons d’abord et prenons acte du fait que la Nation huronne-wendat, suivant notre mise en demeure du 7 juin dernier, ne s’est pas désengagée des gestes commis, ni n’a procédé aux réparations réclamées et requises , peut-on lire dans la missive.

Le chef Dominique précise que sa communauté amorcera des travaux de réhabilitation elle-même. Compte tenu de votre défaut de remettre en état les lieux, nous allons procéder aux travaux nécessaires à cette fin. Pekuakamiulnuatsh.

Quant à la proposition de Rémy Vincent d'amorcer un dialogue sous le signe de la diplomatie, Gilbert Dominique a plaidé la patience, soulignant la gravité de la situation. Dans notre souvenir collectif, aucun acte d’agression portant sur l’exercice légitime de nos droits ancestraux n’était survenu, ce qui nous préoccupe d’autant , a-t-il écrit concernant les terrains.

« Les événements récents nous commandent une réflexion adéquate et éclairée, avec le recul nécessaire, avant de vous transmettre une réponse plus complète et conséquente. Celle-ci devrait donc pouvoir vous être envoyée au cours des prochains jours. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh

Conflit récent, selon Wendake

Selon les Hurons-Wendat, leur territoire n'était pas contesté par les Innus, et ce jusqu'à récemment.

Dans le souvenir collectif wendat, aucun enjeu territorial digne de mention n’est survenu entre nos Nations alliées, sauf au tournant du millénaire , écrit Rémy Vincent dans sa lettre du 17 juin. La conclusion récente de l’Entente de principe d’ordre général, le 31 mars 2004, a fait émerger un désaccord entre nos Nations qui perdure encore aujourd’hui.

L'entente en question, intervenue entre les gouvernements fédéral et provincial ainsi que quatre communautés innues, est venue ajouter ce qui est appelé la portion sud-ouest du Nitassinan. Ce territoire ancestral sur lequel les Innus revendiquent des droits chevauche le Nionwentsïo sur une très vaste superficie.

Wendake déplore qu'aucune discussion sérieuse n'ait été entreprise sur ces revendications depuis toutes ces années, et ce malgré un jugement de la Cour fédérale, en 2014, encourageant des pourparlers pour clarifier la situation.

Le grand chef Rémy Vincent accuse Québec et Ottawa d'avoir eux-mêmes créé le conflit. Il somme les deux ordres de gouvernement à prendre leurs responsabilités et à amorcer eux aussi des travaux pour clarifier les frontières territoriales des deux nations.