Hausse de plus de 12 % des signalements à la DPJ en 2021-2022 au Québec

À l'échelle de la province, cela représente une hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente, a affirmé Assunta Gallo, directrice de la DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Mme Gallo, qui présentait mardi à Montréal le 19e bilan annuel de la Direction de la protection de la jeunesse, a précisé que de tous ces signalements, la DPJ en a retenu près de 43 700.

En comparaison avec l'année 2020-2021, il s'agit d'une baisse de 2,3 % des signalements retenus.

Selon Mme Gallo, la DPJ parvient à répondre rapidement aux cas les plus urgents, mais ceux qui sont moins dans l'urgence ont enregistré une hausse de l'attente.

De plus, les services spécialisés ne sont pas toujours disponibles pour les enfants et les adolescents qui sont dans la mire de la DPJ, a-t-elle déploré.

Pour la DPJ du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, ce sont près de 13 000 signalements qui ont été faits en 2021-2022, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.

Du côté des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, la hausse du nombre de signalements a été plus marquée : elle s'est élevée à 16 % pour un total de 4645 signalements. (Rattachés au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, ces centres offrent leurs services en anglais aux Montréalais et dans les deux langues officielles aux membres de la communauté juive).

Plus des deux tiers des enfants québécois pris en charge par la DPJ en 2021-2022 sont restés dans leur milieu familial ou chez un tiers significatif.

Par ailleurs, près de 7500 adolescents ont reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Avec les informations de Marc Verreault