Hausse des signalements en 2021-2022 à la DPJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec

L’année 2021-2022 n’aura pas été de tout repos à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Le 19 e bilan annuel de la DPJ a été rendu public mardi. Au Québec, ainsi qu’en Mauricie et au Centre-du-Québec, une hausse considérable du nombre de signalements est observée.

Chaque jour, de plus en plus d’enfants et d’adolescents font face à une réelle souffrance. Le nombre de jeunes avec des troubles anxieux ou des difficultés d’adaptation majeures augmente.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, il y a eu 10 805 signalements, tandis que l’année dernière, ce nombre était de 9531, une augmentation de 13,4 %. De son côté, la hausse pour l’ensemble de la province est de 12,5 %.

Chargement de l’image La DPJ a le mandat d'intervenir lorsque la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis. (Archives) Photo : iStock

Le nombre de signalements retenus est aussi en augmentation dans la région. En 2021-2022, 3922 signalements ont été retenus, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l’année précédente. Le portrait dans la province est cependant différent, une baisse des signalements retenus de 2,3 % est constatée.

Dans la région, les problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes de la DPJ sont variées. Dans le dernier bilan, les signalements qui sont le plus souvent retenus le sont pour cause de négligence (27,1 %), d’abus physique (19,1 %) et de mauvais traitements psychologiques (16,3 %).

Bien que la protection des enfants soit l'affaire de tous, les signalements proviennent régulièrement de certains endroits. Ce sont les employés d’organismes publics qui font le plus de signalements dans la région. Ils sont responsables de 35,4 % d’entre eux cette année, une proportion qui n'a presque pas bougé par rapport aux années précédentes.