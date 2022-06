Google Maps permettra d’estimer le coût des péages sur un trajet

Il pourrait bientôt être possible de savoir à l’avance combien coûtera un trajet sur des routes à péage. Google Maps vient de lancer une nouvelle fonction qui affiche une estimation du coût total des péages sur un itinéraire afin de permettre à ses utilisateurs et utilisatrices de mieux choisir leur chemin.

Cette fonctionnalité, qui avait initialement été annoncée en avril dernier, est offerte sur certains appareils iOS et Android dès aujourd’hui. Elle peut être utilisée pour plus de 2000 routes aux États-Unis, en Inde, au Japon et en Indonésie, mais pas encore au Canada. D’autres pays devraient être ajoutés à cette liste prochainement selon une publication du géant américain.

L’application permettait déjà d’éviter de passer par des routes comportant des péages en offrant des chemins alternatifs, ce qui continuera d’être offert. Sinon, elle informait ses utilisateurs et utilisatrices d’un péage sur le trajet, sans en préciser le montant.

Cette mise à jour s'additionne à une série d’ajouts à l’application, qui a déjà commencé à intégrer l’affichage de feux de circulation et de panneaux d’arrêt, ainsi que les détails de certains bâtiments lorsque le GPS est activé. Ces éléments sont déjà offerts sur la majorité des appareils iOS et Android.