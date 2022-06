DPJ : hausse des signalements en Chaudière-Appalaches

Qu'est-ce qui explique cette hausse? La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay, évoque les deux dernières années de pandémie qui ont éprouvé de nombreuses familles.

Cette augmentation s'inscrit dans la même tendance à la hausse que celle observée dans l'ensemble de la province.

Les directeurs de la protection de la jeunesse de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont dévoilé leur dernier bilan annuel mardi à Sainte-Marie, en Beauce.

Du côté de Québec, la situation est plus stable. On dénombre 10 518 signalements, 106 de moins que l'an dernier, en baisse de 1 %.

Selon le bilan, le taux de rétention des signalements est de 31,96 % en Chaudière-Appalaches, alors qu'il était de 37,8 % l'an dernier. Une baisse est également observée à Québec où le taux est passé de 39,4 % l'an dernier à 37,5 % cette année.

Chargement de l’image L'édifice administratif de la DPJ de la Capitale-Nationale, sur l'avenue Bourg-Royal à Beauport. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

La situation quant au manque de main-d'œuvre s'est toutefois améliorée dans la grande région de Québec. Alors qu'il manque plus de 900 intervenants et travailleurs dans l'ensemble du réseau de la DPJ , il ne manque que près d'une dizaine de travailleurs qualifiés pour que les équipes en Chaudière-Appalaches soient au complet, et plus d'une vingtaine dans la Capitale-Nationale.

Instabilité

L'augmentation des signalements observés dans l'ensemble de la province ne surprend pas Valérie Assouline, une avocate spécialisée en droit de la famille

Elle pointe du doigt le manque de ressources, les listes d'attente et le roulement de personnel à la DPJ .

Écoutez, dans un dossier j'ai une maman qui a eu 42 intervenants , déplore-t-elle.

Quand on se met dans les petites chaussures d'un enfant qui voit 42 intervenants, on se demande comment un dossier peut avancer.

Malgré l'adoption récente de la loi 15, qui réforme la DPJ , les recommandations du rapport Laurent tardent à être appliquées sur le terrain, selon elle.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et d'Alexane Drolet