Le parc Laviolette abîmé par le passage du Festival Sunsation

Des traces de pneus sont visibles dans des segments du parc devenus boueux sous le poids des véhicules et sans doute en raison de la pluie. L’espace gazonné, entre le terrain de baseball et la section de la promenade le long du fleuve, est complètement piétiné. Le contraste entre le lieu de la fête et le reste du parc est flagrant.

Mardi matin, lors du passage de Radio-Canada sur place, une vingtaine de tentes et un grand chapiteau étaient toujours en place, de même qu’une remorque réfrigérée.

Dérangement pour le voisinage

Chaque jour, plusieurs marcheurs empruntent la piste qui ceinture le parc. Plusieurs se disaient désolés de constater l’état des lieux. À l’émission Toujours le matin, une résidente, voisine du parc, déplorait non seulement les dommages, mais le dérangement qu’elle a dû subir lors de la journée de l'événement.

Nous sommes 54 résidents dans ce secteur et c’était vraiment très fort pour nous , mentionnait Pierrette. Les gens qui sont venus au parc en fin de semaine sont passés sur notre terrain comme si c’était un lieu public et nous ont laissé des vestiges comme des canettes de bière , racontait la dame, ajoutant du même souffle qu’elle souhaitait que la remise à niveau du terrain soit aux frais des promoteurs et non pas des contribuables trifluviens.

En contrepartie, d'autres citoyens rencontrés sur place disent avoir apprécié le fait que la musique et le bruit ont cessé à 23 h, comme promis par l'organisation.

Des représentants de la Ville de Trois-Rivières et les promoteurs du Sunsation se rendront sur place au cours de la journée mardi pour évaluer la situation.