Recettes ukrainiennes : dans la cuisine de Mariya Kovalenko

Alors que la cohabitation durera plusieurs semaines, voire des mois pour certains, quoi de mieux pour découvrir la culture de ses convives, que de partager un repas autour d’une table bien garnie.

Mariya Kovalenko nous a convié dans sa cuisine à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, où elle a gentiment accepté de nous présenter trois plats typiquement ukrainiens.

Une trempette aux zucchini en entrée, une tarte aux légumes à base de pommes de terre pour le plat principal et une tarte sucrée aux graines de pavot pour clore le festin.

Âgée de 4 ans, Kathrine prend déjà goût à la cuisine. Son plat préféré : les tartes.

Les Ukrainiens adorent manger, adorent partager des repas et adorent cuisiner , atteste Mariya, qui a immigré au Canada avec son conjoint il y a bientôt 5 ans. Elle a donné naissance à deux de leurs trois enfants à Moncton.

[La nourriture ukrainienne] est savoureuse, très riche en gras, et elle contient traditionnellement beaucoup de viande et de légumes décrit cette adepte de cuisine qui, malgré les traditions de son pays, se définit comme végétarienne.

Elle a même été propriétaire d’un restaurant dans sa ville natale de Kryvyi Rih, située au centre de l’Ukraine.

Les trois recettes que Mariya a choisies de préparer sont relativement faciles à réaliser. Même les enfants peuvent se prêter au jeu.

Du haut de ses 4 ans, sa fille Kathrine, qui a pris l'habitude de l'accompagner dans la cuisine, est ravie de mettre la main à la pâte.

Trempette aux zucchini (kabachkova ikra)

Trempette aux légumes ukrainienne

Il existe plusieurs façons de préparer la trempette aux zucchini (kabachkova ikra). Avec trois enfants et un emploi, Mariya aime bien opter pour l’autocuiseur pour gagner un peu de temps et concocter plusieurs repas simultanément.

Cette stratégie demeure néanmoins optionnelle, la cuisson des légumes pouvant tout aussi bien se faire à la poêle ou dans une casserole.

Ingrédients : 3 zucchini

2 poivrons

1 carotte

1 oignon

1 tomate

1 gousse d’ail

Préparation : Couper grossièrement les zucchini, les poivrons, la carotte, l’oignon et la tomate.

Dans une casserole, ajoutez de l’huile d’olive et les légumes. Laisser cuire le mélange jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres (cette partie peut également être préparée dans un autocuiseur ou dans une poêle).

Assaisonner avec du sel, du poivre et toutes autres épices de votre choix (comme de l’aneth, de la coriandre ou du curcuma).

Transférer le contenu de la casserole dans un robot culinaire et broyez-le à quelques reprises. Vous voulez que le mélange soit un peu plus liquide et qu’il conserve des morceaux de légumes.

Servir avec des craquelins ou du pain tranché.

Tartes aux légumes (kartoplyaniy lezhen)

Tarte aux légumes ukrainienne

Cette tarte aux légumes, dont l’allure ressemble plutôt à un imposant pain farci, est préparée à partir d’une pâte aux pommes de terre en purée. Les femmes ukrainiennes sont fortes parce qu’elles écrasent beaucoup de patates , s’esclaffe Mariya, à bout de bras.

Généralement, j’ouvre le réfrigérateur et j’utilise les légumes que j’ai sous la main , explique-t-elle, en parlant de la garniture de sa recette. En l’occurrence, elle avait des carottes, des poivrons, du maïs miniature et du brocoli. Mais il aurait été possible, dit-elle, de mettre du chou, du chou-fleur, des betteraves ou du zucchini.

Raffolant d’assaisonnement, elle saupoudre ses ingrédients d’épices telles que du curcuma ou des graines d’aneth. Ces dernières se retrouvent souvent dans la gastronomie ukrainienne. Ça ajoute une belle odeur , mentionne-t-elle au passage.

Ingrédients (pour la pâte) 5 pommes de terre de grosse taille

Yogourt

Ingrédients (pour la garniture) 1 carotte coupés en petits dés

1 poivron coupé en petits morceaux

Brocolis coupés en petits morceaux

Une poignée de maïs miniatures coupés

Les légumes sont d'abord cuits à la poêle avec des épices et de l'huile d'olive. Une fois bien tendres, les pommes de terre sont écrasées avec un peu de yogourt ou d'eau jusqu'à former une pâte. Les légumes sont étalés sur la pâte, puis enroulés à l'intérieur. Mariya Kovalenko ajoute un filet d'huile d'olive et des épices avant d'enfourner la tarte à 350 °F.

Une fois bien tendres, les pommes de terre sont écrasées avec un peu de yogourt ou d'eau jusqu'à former une pâte.

Les légumes sont étalés sur la pâte, puis enroulés à l'intérieur.

Mariya Kovalenko ajoute un filet d'huile d'olive et des épices avant d'enfourner la tarte à 350 °F.

Préparation Dans une casserole, ajouter les pommes de terre et recouvrir d’eau. Porter à ébullition et faire cuire jusqu’à ce qu’elles soient bien tendres (cette étape peut être faite la veille).

Après avoir coupé les légumes, les faire cuire à la poêle dans un filet d’huile d’olive. Assaisonner avec les épices de votre choix (sel, poivre, graines d’aneth, curcuma, etc.). Retirer lorsqu’ils sont tendres ou avant, selon votre préférence.

Une fois les pommes de terre bien cuites, les éplucher, puis les écraser, tout en ajoutant de l’eau de la cuisson ou encore du yogourt, jusqu’à l’obtention d’une pâte. Assaisonner avec du sel.

Placer la pâte de pommes de terre sur du papier parchemin et l’aplatir avec les doigts jusqu’à former un rectangle d’un demi-pouce d’épaisseur.

Verser les légumes sur la pâte et enrouler la pâte autour en se servant du papier parchemin.

Garnir d’huile d’olive et de graines de sésame, de graines d’oignon et de thym.

Sur une plaque de cuisson, placer au four préchauffé à 350 °F pendant environ 40 minutes, ou jusqu’à l’apparition d’une couche dorée à la surface de la pâte.

Tarte sucrée aux graines de pavot (makoviy plyacok)

Tarte aux graines de pavot

Une tarte à s'en lécher les doigts, à s’en fier à la petite Kathrine qui peine à résister au goût sucré de la pâte.

Pour cette recette, l’idéal est de s’y prendre à l’avance, conseille Mariya, en préparant les graines de pavot la veille, ou quelques heures avant tout au moins. La préparation doit être entièrement refroidie avant de pouvoir être ajoutée au mélange.

La pâte à tarte a de quoi plaire aux petits.

Ce dessert demande une bonne dose de sucre et de beurre, à l’image de la cuisine ukrainienne riche en gras. La recette donne deux tartes.

Ingrédients (pour la pâte) 300 g de farine tout usage (environ 2 1/2 tasses)

150 g de sucre (environ 3/4 de tasse)

180 g de beurre ramolli (environ 3/4 de tasse)

1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

1/2 tasse de yogourt ou de crème fraîche Ingrédients (pour la garniture) 200 g de graines de pavot (environ 1 1/3 de tasse)

130 g de sucre (2/3 de tasse)

100 g de beurre (environ 1/2 tasse)

2 cuillères à table de farine de riz (ou d’amidon de maïs)

Les graines de pavot sont préalablement bouillies dans l'eau, puis refroidies à température ambiante. Dans un mélangeur, verser les graines de pavot, le beurre et le sucre. Ajouter à la toute fin la farine de riz et mélanger une dernière fois. La pâte est préparée dans un robot culinaire. La pâte ainsi obtenue servira à réaliser deux tartes de graines de pavot. La pâte est tapissée au fond d'un moule allant au four, puis saupoudrée de farine de riz. Ajouter une petite touche décorative avant d'enfourner la tarte à 350 °F pendant environ 40 minutes.

Dans un mélangeur, verser les graines de pavot, le beurre et le sucre. Ajouter à la toute fin la farine de riz et mélanger une dernière fois.

La pâte est préparée dans un robot culinaire.

La pâte ainsi obtenue servira à réaliser deux tartes de graines de pavot.

La pâte est tapissée au fond d'un moule allant au four, puis saupoudrée de farine de riz.

Ajouter une petite touche décorative avant d'enfourner la tarte à 350 °F pendant environ 40 minutes.