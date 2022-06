Prairieland Park demande 8 M$ pour la construction d’un stade de soccer

Cette somme servirait à la construction d’un stade de soccer qui devrait coûter au total 28 millions de dollars.

Steve Chisholm a proposé au comité de planification, de développement et de services communautaires un mode de paiement sur huit ans. Les matchs devraient commencer en 2024.

Selon M. Chisholm, le stade devrait servir comme une installation générationnelle. Il permettra à de jeunes joueurs de se développer, d'obtenir des bourses d’études et même devenir des professionnels, observe-t-il.

« Le stade répond non seulement aux besoins d’aujourd’hui, mais aussi à ceux de Saskatoon à l’avenir. Il assurera les loisirs et le bien-être physique. Il donnera aux résidents l’occasion et le moyen de s’épanouir, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan de la santé mentale. »