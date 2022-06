Centre régional des générations de Caraquet : des prières pour les coûts de construction

Les élus et l'administration municipale de Caraquet semblent s'en remettre à des forces supérieures en espérant que les coûts de construction du Centre régional des générations ne soient pas trop élevés.

« Allumez les lampions pour que ça reste dans les coûts. » — Une citation de Marc Duguay, directeur général de la Ville de Caraquet

Les appels de propositions publiques sont à la veille d'être lancées en vue des premières étapes de la construction de cet édifice qui va remplacer le vieux Colisée Léopold-Foulem.

L'administration municipale vient de faire une nouvelle mise à jour du projet dans sa dernière réunion municipale publique, lundi.

Je viens d'écrire un texto à Philippe [Cormier de la firme Corbo] qui nous dit que les soumissions ont été repoussées d'une semaine après une discussion avec Foulem construction , a indiqué Marc Duguay, directeur général de Caraquet, durant la réunion.

Les appels d'offres devaient être publics le 2 juin, mais la date a été repoussée au 16 juin. Le processus de soumission doit se conclure le 7 juillet.

On est fébriles

Dans le contexte économique actuel, les coûts de construction d'un tel projet semblent rendre l'administration municipale et les élus un peu nerveux.

Des conseillers municipaux indiquent qu'ils se font poser des questions régulièrement par des citoyens sur ce projet.

Chargement de l’image Il y a un an, Philippe Cormier, de CORBO génie conseil, montrait des plans sous le regard attentif du maire, Bernard Thériault Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire Thériault a déjà illustré que ces coûts étaient comme un sac à surprises.

Il y a déjà eu une mise à jour faite fin décembre où on a passé de 15 [millions de dollars] à 19 [millions de dollars] , rappelle Marc Duguay, directeur général. Mais, depuis la fin décembre, le prix du fuel a monté d'une piastre le litre, là. On va essayer quand même de se croiser les doigts.

On est fébriles , reconnaît Marc Duguay.

Et si les coûts devaient exploser?

Le conseiller municipal Terry Ing a demandé au directeur général de la municipalité ce qui allait se passer si les coûts de construction devaient être exorbitants ou vraiment au-dessus du budget .

Chargement de l’image Le conseiller municipal Terry Ing a fait part de ses préoccupations sur les éventuels coûts de construction du Centre régional des générations lors de la dernière réunion publique du conseil municipal. Photo : Ville de Caraquet/Youtube

Le directeur général a répondu au conseiller en exposant deux cas de figure.

Par exemple, s'il manque quelques centaines de milliers de dollars, on sourit toute la gang. S'il manque quelques millions, il faudra aller cogner à certaines portes.