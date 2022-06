300 animaux dans l’attente d’une famille à la SPA Mauricie

C’est quand même beaucoup [...]. Les animaux errants occupent une grande partie de nos locaux actuellement , a souligné Sarah-Lise Hamel, directrice générale adjointe à la SPA Mauricie à l’émission En direct.

Les chiens, chats, cochons d’Inde et lapins de la SPA , ne sont pas tous près de quitter le refuge. L’intérêt pour accueillir l’un de ces petits compagnons diminue. Ça commence à être un peu plus difficile, on voit un petit ralentissement au niveau des adoptions.

Un rappel nécessaire

Autant d’animaux, sans propriétaire, à quelques jours de la grande fête du déménagement du 1er juillet, inquiètent la SPA . Combien d’animaux seront abandonnés ?

Beaucoup de chats et de chiens non identifiés arrivent dans nos locaux. Bien que la situation actuelle soit surveillée de près, le nombre d'abandons n’est pas catastrophique non plus, a tenu à préciser Mme Hamel.

Chargement de l’image La directrice générale adjointe de la SPA Mauricie, Sarah-Lise Hamel. (Archives) Photo : Radio-Canada

On encourage comme chaque année les propriétaires d’animaux de compagnie à prévoir leur déménagement. S’il advient une situation où ils doivent se départir de leur animal, c’est d’y penser d’avance.

Mme Hamel recommande d’effectuer des démarches avant de se tourner vers la SPA . Par exemple, elle suggère de vérifier avec son entourage si quelqu’un pourrait être intéressé par l’animal.

Finalement, si la SPA devient la seule option, Mme Hamel demande aux gens d’avertir de leur passage dans les locaux. Un rendez-vous permet de mieux planifier l’entrée des animaux au refuge.

Un ami pour la vie

L’une des solutions pour éviter un abandon, selon la SPA , est de miser sur une adoption responsable. Pour ce faire, le refuge questionne les familles pour les diriger vers l’animal qui leur convient.