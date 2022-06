La semaine de 4 jours à l’étude dans une municipalité ontarienne

Le canton de Wellesley pourrait bientôt permettre à certains de ses employés administratifs de passer à une semaine de travail de quatre jours, une mesure qui devrait améliorer l'expérience personnelle et professionnelle des équipes.

Au début du mois, un comité de la muncipalité a approuvé un projet pilote d'un an mais il faut encore que le conseil municipal donne son aval la semaine prochaine.

Le cas échéant, les employés qui travaillent actuellement 35 heures par semaine effectueront ces heures sur une période de quatre jours au lieu de cinq.

Nous pensons que cette politique permettra à tous les membres de notre personnel de bénéficier d'une certaine souplesse pour choisir le rythme de travail qui convient le mieux à leur vie personnelle , a déclaré Rik Louwagie, directeur général de la Ville, située à l'ouest de Kitchener.

L'objectif est d'améliorer le moral des employés, de réduire l'absentéisme, d'augmenter les heures de service à la clientèle et de favoriser la rétention du personnel, a-t-il ajouté.

Au moins 20 employés ont la possibilité d'opter pour le changement de quart et la majorité d'entre eux ont déjà indiqué qu'ils seraient intéressés, a précisé M. Louwagie.

Tous les employés auront également le choix entre plusieurs options d'horaires, comme le travail à domicile, au bureau ou un modèle hybride.

Les employés travaillant plus longtemps chaque jour, les heures de bureau du canton seront aussi prolongées d'une demi-heure chaque jour, sans coûts supplémentaires, assure le canton.

Un modèle qui séduit

Wellesley s'est inspiré du canton de Zorra, où un projet pilote similaire a été mis en place en septembre 2020 avant d'être rendu permanent récemment.

Selon M. Louwagie, la flexibilité des horaires permettra non seulement de faciliter les aménagements, mais aussi de remonter le moral des employés.

« L'idée d'une semaine de quatre jours pour [les employés], d'avoir un jour de congé supplémentaire a été extrêmement positive. Et je pense que le moral s'en trouve renforcé. » — Une citation de Rik Louwagie, directeur général de la Ville

Les employés seront également encouragés à prendre leurs rendez-vous et à régler leurs affaires personnelles le jour de semaine où ils sont en congé, afin de réduire l'absentéisme, a-t-il ajouté.

Un rapport du personnel sur cette politique apporte quelques nuances au projet pilote. La communication entre les employés risque d'être affectée dans la mesure où ils travailleront moins de jours ensemble.

Toutefois, le rapport suggère que le personnel optimise le temps qu'il passe à travailler ensemble.

Recrutement et rétention

M. Louwagie prévoit aussi que ce projet aura un impact positif sur la capacité à attirer et à retenir les employés du canton. De plus en plus de candidats s'enquièrent de la flexibilité des horaires lors de récents entretiens, relève-t-il.

Ils posent des questions sur la possibilité de travailler à la maison, sur l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et sur la façon dont cela se présente [...] Je pense que c'est certainement très important pour la main-d'œuvre d'aujourd'hui , partage-t-il.

Si le conseil municipal l'approuve la semaine prochaine, le projet pilote se déroulera du 4 juillet 2022 au 30 juin 2023. Le personnel prévoit d'évaluer le succès du programme et sa viabilité à long terme et d'en rendre compte au conseil, qui pourra le rendre permanent.

D'après les informations de Hala Ghonaim, CBC