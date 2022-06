Abbotsford approuve un coûteux plan d’amélioration de son système de digues

Selon le maire de la ville de 150 000 habitants située à environ 70 kilomètres de Vancouver, les coûts pourraient s’élever à plus de deux milliards de dollars, ce qui nécessitera – rapidement – l’aide financière de la province.

Le temps presse, affirme Henry Braun. Nous n’avons pas des décennies et nous n’avons pas un autre 30 ans devant nous.

Les inondations du mois de novembre, causées par des précipitations record ayant mené au débordement du fleuve Nooksack, dans l’État de Washington, ont forcé des centaines de résidents et d’agriculteurs de la fertile plaine de Sumas à abandonner leurs propriétés durant des semaines et coupé le Grand Vancouver du reste de la province.

La digue empêchant l’ancien lac de Sumas de se remplir à nouveau a été submergée et s’est rompue à plus d’un endroit, mettant en péril tout le complexe système de canaux et de pompage protégeant les environs d’Abbotsford.

Chargement de l’image Des milliers de personnes ont dû évacuer la plaine de Sumas en novembre, et la région a été coupée en deux lorsque l'autoroute transcanadienne a été submergée. Photo : Radio-Canada

Plus grande résilience face aux changements climatiques

Le plan de réaménagement approuvé par les élus vise à rendre ce système plus résilient face aux risques accrus posés par les changements climatiques et prévoit la création de nouvelles digues et de nouvelles stations de pompage.

Nous avons maintenant un plan qui tient compte de tout ce qu’on a appris au courant des 30 dernières années , dit le maire Braun.

Parmi les propositions comprises dans ce plan, une nouvelle station de pompage s’ajouterait à celle de Barrowtown, presque mise hors service en novembre; une série de nouvelles digues seraient construites le long de la rivière Sumas pour protéger l’ouest d’Abbotsford; et la digue de Matsqui, qui longe le fleuve Fraser au nord de la ville, serait renforcée.

Si cette digue devait céder, le débordement du Nooksack, tout aussi dévastateur qu'il ait été, aurait l’air d’un pique-nique en comparaison , déclare Henry Braun.

Chargement de l’image La rupture de la digue empêchant l'eau du fleuve Nooksack, aux États-Unis, d'inonder la plaine de Sumas, a causé des centaines de millions de dollars de dégâts. Photo : Getty Images / Rich Lam

Plusieurs années de travaux

Selon le maire, il faudra au moins de cinq à sept ans avant de compléter les améliorations souhaitées par la Ville.

On a encore un certain nombre de “novembres” à traverser, je ne sais juste pas encore combien , lance-t-il, ajoutant que les digues actuelles ont tout de même été renforcées depuis l’automne.

Un certain nombre d’expropriations pourraient être nécessaires, mais le maire promet que la ville n’y recourra qu’en dernier recours.

Avec les informations de Rafferty Baker