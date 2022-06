Plan d’urbanisme : Chelsea réfléchit à son avenir en consultant ses citoyens

La Municipalité de Chelsea a tenu, lundi, sa troisième - et avant-dernière - consultation citoyenne portant sur la révision du plan d’urbanisme et ses règlements. Parole du maire Pierre Guénard, les citoyens répondent présents et le processus se déroule bien.

Les gens nous ont demandé de prioriser l’environnement, et c’est ce que nous avons fait , a-t-il résumé au micro de l’émission Les Matins d’ici, mardi.

Ils nous demandent aussi de cibler davantage les périmètres urbains au lieu du rural, comme c’est le cas dans toute la MRC des Collines. Maintenant, les développements seront centrés davantage dans les noyaux qui sont les périmètres urbains.

Chargement de l’image Pierre Guénard a été élu maire de Chelsea en novembre dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Limiter la grosseur des maisons?

Depuis quelques mois, à l’échelle provinciale, il est beaucoup question de l’étalement urbain. Le sujet a été abordé à Chelsea lors des trois premières consultations.

Il a notamment été question de limiter la superficie maximale des maisons unifamiliales isolées à 300 mètres carrés. À noter qu’un sous-sol avec une porte à l’extérieur et le garage ne sont pas inclus dans le calcul , alors ça reste de très grosses maisons , précise le maire.

Dans nos deux premières consultations [aux centres communautaires Farm Point et Hollow Glen], on a eu quelques commentaires et les gens étaient favorables à ça. À notre troisième [au Centre Meredith], il y a plus de citoyens qui ont donné des arguments pour faire changer ce règlement.

« C’est important d’écouter les gens. Certains nous ont dit que le logement parental était important pour eux, surtout avec la crise sanitaire. D’autres ont besoin de plus d’espace en raison du télétravail. » — Une citation de Pierre Guénard, maire de Chelsea

Il a tenu à préciser que la Municipalité n’a fait que montrer une ébauche aux citoyens. Rien de tout cela n'est coulé dans le béton. Ce sont des propositions de règlements. Certaines vont rester. Certaines vont changer.

Préserver le couvert forestier

Lors de la consultation de lundi, il a aussi été question de la limite de coupe d’arbres sur un nouveau terrain résidentiel, actuellement à cinq mètres, explique le maire.

Nous avons eu quelques commentaires de gens inquiets, à cause de la tempête du 21 mai, qui souhaitent un plus gros dégagement , a détaillé Pierre Guénard. Ce sont de nouveaux éléments. On va en discuter et voir comment on pourrait, au besoin, modifier ce règlement.

La quatrième et dernière consultation publique aura lieu mardi soir, à la Salle Desjardins du Centre Meredith. Le site de la Municipalité affiche déjà complet .