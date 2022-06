La grand-mère d’un enfant envoyé en Alberta attend toujours de le revoir

La femme de Charlottetown confie avoir eu des nuits d’insomnie après que les Services de protection de l’enfance de la province aient retiré l’enfant de son domicile il y a près de trois ans.

Après avoir été placé brièvement dans une famille d’accueil, le garçon a été envoyé chez son père pour une visite qui devait durer trois semaines, mais l’enfant n’est jamais revenu dans sa province d’origine.

Chargement de l’image La grand-mère, qui ne peut être nommée pour protéger l'identité de l'enfant, espère bientôt le revoir. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Le cas est devant les tribunaux depuis deux ans et demi. Ce n’est pas correct. Ce n’est pas correct. C’est la vie d’un petit garçon qui est dans les limbes , dénonce-t-elle.

La mère de l’enfant en avait la garde, mais comme elle souffrait de problèmes de santé mentale, la grand-mère habitait avec eux depuis la naissance du garçon et avait obtenu un statut légal de parent.

Les noms de la grand-mère et des parents ne peuvent être dévoilés pour protéger l’identité de l’enfant.

La grand-mère accuse les services provinciaux de protection de l’enfance. La directrice de l’époque des services, Wendy McCourt, a également fait l’objet de vives critiques dans la décision de la Cour suprême. Mme McCourt est maintenant à la retraite et a refusé d’être interviewée.

C’est difficile

Étouffée par les larmes, la grand-mère du garçon maintenant âgé de 8 ans s’est confiée à CBC. Elle dit ne vouloir que ce qui est le mieux pour son petit-fils et estime que de vivre à l’île est dans son intérêt, une affirmation appuyée par la Cour suprême dans sa décision.

Chargement de l’image Des jouets laissés par l'enfant avant son départ pour un camp de vacance en 2019. Il a été retiré se son milieu de vie avant de revenir chez lui. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Quand il est arrivé en Alberta en août 2019, elle raconte que l’enfant la suppliait de le ramener à la maison.

Il suppliait. Il disait : "s’il te plaît, Nana, demande au juge de me ramener à la maison". Je lui ai dit que je ferais ce que je pourrais , confie-t-elle en pleurant.

« C’est difficile. Et je ne l’ai toujours pas. » — Une citation de La grand-mère de l'enfant

Un père qui s’est adapté selon son avocate

Le père de l’enfant a sa garde depuis près de trois ans, mais auparavant il ignorait l’existence de son fils. La mère lui avait caché qu’elle était enceinte lors de leur séparation en 2013.

Lorsque les Services de protection de l’enfance ont retiré l’enfant de son domicile en raison de l’aggravation des problèmes de santé mentale de la mère, ils ont avisé le père qu’il avait un enfant.

Il s’est alors immédiatement préparé à accueillir l’enfant et à devenir un père. Il est entre autres allé à l’île rencontrer son fils, ce qui a déclenché la série d’interventions des tribunaux sur la garde de l’enfant par sa grand-mère.

Dans sa décision, la Cour suprême a évoqué que le lien biologique entre un enfant et son parent n’a qu’un poids minime dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il devait retourner à l’Île-du-Prince-Édouard en mars, mais ça ne s’est pas produit.

Un tribunal en Alberta a livré une ordonnance d’urgence qui dans les faits suspend la décision de la Cour suprême le temps qu’une autre audience puisse avoir lieu.

L’avocate du père, Elise Lavigne, argue que depuis l’arrivée de l’enfant en Alberta, il y a eu un changement significatif des circonstances .

Chargement de l’image Elise Lavigne représente le père de l'enfant dans cette affaire et indique qu'un lien significatif s'est créé entre eux depuis trois ans. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Mme Lavigne indique que le père a tissé des liens importants avec son enfant. Elle ajoute que lorsqu’on lui a dit qu’il retournerait à l’île, l’enfant a réagi fortement.

Il a eu une réaction émotionnelle et psychologique extrêmement difficile et traumatisante , indique-t-elle en ajoutant qu’il aura fallu une heure pour le calmer.

CBC a demandé à parler au père, mais son avocate a indiqué qu’elle parlerait en son nom.

« Il était terrifié qu’il perdrait son père avec qui il a tissé des liens forts. » — Une citation de Elise Lavigne, avocate du père

L’audience pour déterminer la suite des choses aura lieu à l’Île-du-Prince-Édouard.

Mme Lavigne souligne qu’il est important de garder à l’esprit ce qui est important pour l’enfant qui a maintenant des amis et un père à Calgary.

Un avocat sera désigné pour représenter directement l’enfant lors des prochaines procédures en cour, afin de prendre en compte les souhaits de ce dernier.

Mais sa grand-mère indique qu’elle n’arrêtera pas de se battre pour le ramener à l’île.

Elle pense déjà à ce qu’elle va lui dire quand il reviendra : Je lui dirai que je l’aime, qu’il me manque et que tout sera OK. Et ça le sera. Et nous serons ensemble.