Enseigner les traditions et valeurs autochtones de l’assiette à la salle de classe

Bannock, langue et cœur d’orignal sont au menu pour le dîner de la douzaine d’élèves réunis au campement culturel Mihkowapikwaniy, à 450 kilomètres au nord d'Edmonton. Les adolescents sont inscrits à un programme pilote qui les nourrit avec du gibier chassé de manière traditionnelle dans le but de leur enseigner les valeurs des cultures autochtones.

Avant de remplir son assiette, Jallel Whitehead, un jeune de 17 ans, a appris en matinée dans le cadre du programme comment enlever la peau d’un ours et le dépecer. Ses autres leçons incluent, par exemple, l'art de fumer et sécher la viande, la cueillette de plantes comestibles ou les moyens de favoriser l'autonomie alimentaire.

Cette nourriture a vraiment meilleur goût quand on reconnaît que nos ancêtres [la mangeaient] de cette façon , raconte l’élève de douzième année de l'école Little Buffalo.

Cet automne, Little Buffalo et cinq autres écoles chapeautées par le Kee Tas Kee Now Tribal Council Education Authority (KTCEA) pourront bénéficier des enseignements du programme tout au long de l’année, car l'initiative se taillera une place permanente dans son programme scolaire.

Chargement de l’image De la viande d'orignal cuit à la poêle. Photo : Radio-Canada / Ariel Fournier

J’ai voulu faire un changement dans la communauté , explique le directeur des services alimentaires du KTCEA, Clifford Gladue.

Atteint du diabète de type 2, Clifford Gladue a mis sur pied ce programme en 2019 afin d’offrir aux élèves une meilleure alimentation et endiguer cette maladie qui frappe particulièrement les Premières Nations.

À l’école, je ne mangeais que des aliments transformés, se souvient-il. Je voulais proposer plus de choix santé à nos élèves.

Les repas proposés dans les écoles suivent cette logique. Le déjeuner, le dîner et la collation sont préparés avec du gibier local et des aliments frais livrés d’Edmonton. Clifford Gladue a même suivi une formation d'inspecteur en salubrité des aliments afin que la viande offerte dans ses repas puissent provenir de chasseurs locaux.

Une initiative unique en Alberta

Selon Services aux Autochtones Canada, le programme supervisé par Clifford Gladue est une initiative unique au Canada et la première en son genre en Alberta.

Chargement de l’image Un instructeur explique aux jeunes assemblés autour de lui comment dépecer un ours et son importance dans la culture autochtone. Photo : Radio-Canada / Travis McEwan

Les Premières Nations impliquées dans le projet estiment que le programme est la prolongation des enseignements traditionnels transmis aux enfants à l’école et à la maison.

La nourriture traditionnelle est la clé pour nous [...] elle apporte la santé à nos communautés, enfants et corps , témoigne le chef de la Première Nation de Lubicon, Ivan Sawan.

Clifford Gladue est en discussion avec d’autres autorités scolaires afin de répliquer son programme ailleurs. Déjà, des communautés au sud d’Edmonton considèrent l’implanter cet automne.

Avec les informations d’Ariel Fournier.