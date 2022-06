S’installer en région, un défi pour les étudiants étrangers de l’Î.-P.-É.

Ces nouveaux arrivants s’apprêtent déjà à venir au Canada, mais ils ne s’attendaient pas à ce que leur installation à l'île puisse être si compliquée.

Stella Nono et Albert Tchakounte sont deux Camerounais qui doivent se rendre au Canada en août prochain pour entamer leurs études au Collège de l’Île, la seule institution postsecondaire francophone de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les deux font partie d’un groupe de cinq étudiants étrangers originaires du Cameroun qui devaient s’installer à Wellington, dans la région Évangéline.

Durant leurs recherches sur la vie à l’île, Stella Nono et Albert Tchakounte ont conclu que leurs plans pour s’installer près du campus de Wellington devraient changer.

« Tu veux partir à Wellington, mais tu dois savoir que la région est assez rurale, et il n’y a vraiment pas de transport pour te déplacer. C’est la première des choses qui m’a vraiment fait paniquer, et j’ai dit non, c’est mieux de partir à Charlottetown. »