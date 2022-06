Glissement de terrain à La Baie : Julie Dufour rencontre les citoyens évacués

Elle est allée à la rencontre des occupants de 21 maisons évacués par la Sécurité civile en raison des risques dans le secteur.

On fait tout ce qui est en notre possible, a-t-elle assuré. Vous comprendrez que la Ville, ce n’est pas de tasser les gens de leurs maisons, mais bien d’assurer leur sécurité.

« On voit comme la prudence d’il y a quelques semaines a évité des morts, ce matin tous les gens sont en vie. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Le décrochage du talus a emporté un bâtiment de la 8e avenue lundi soir. Personne ne se trouvait à l’intérieur, puisque la résidence était inhabitée en raison des risques d'effondrement depuis avril.

Des équipes de la firme Englobe ont également été dépêchées dans l'arrondissement de La Baie afin d'évaluer les risques que présente le terrain.

C’est sûr que ça dérange le quotidien, c’est la fin de l’année scolaire, mais ce matin c’est vraiment l’équipe technique qui va juger du risque et qui va rappeler tous les citoyens pour avoir une idée de combien de temps ça va durer, est-ce qu’il faut évacuer plus ou moins, ce sont les décisions qui seront prises , ajoute Julie Dufour.

Chargement de l’image 21 résidences ont été évacuées à La Baie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Le talus où se trouvaient les résidences depuis un mois s’est décroché. Il y avait trois résidences évacuées. Il y en a une seule qui a été emportée par la coulée de boue et le muret de béton sur place a retenu la coulée de terre, ce qui fait que les résidences de la 9e avenue, située en contrebas, n’ont pas été affectées par l’événement. On ne dénote aucun dommage matériel outre la maison outre la résidence affectée. Et la bonne nouvelle c’est qu’il n’y a eu aucun blessé. Il n’y avait personne dans la résidence , a résumé le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

Le président de l'arrondissement de La Baie, Raynald Simard, a salué le travail en amont fait par les autorités municipales en sécurité civile

« Il n’y a personne de blessé, il n’y a personne de décédé. Je pense que le travail qui a été fait le 26 avril losrqu’on a commencé l’évacuation des trois maisons et qu’on était sous surveillance permanente pour le talus arrière, ça a été un geste extraordinaire. On a été clairvoyants dans tout ça. » — Une citation de Raynald Simard, conseiller municipal et président de l'arrondissement de La Baie.

Le maire de Saint-Fulgence aussi sur le terrain

À Saint-Fulgence, où des glissements de terrain sont aussi survenus, le maire Serge Lemyre est allé discuter avec ses concitoyens.

Ce qui a changé, ce sont toutes les avenues d’eau qui n’étaient pas occasionnées près des ponceaux. Ça, ça a déstabilisé. Par contre, au niveau des ponceaux, les débits d’eau sont encore fort importants. Ça continue de se détériorer sur les propriétés qui avaient été affectées le plus. La situation n’est pas tout à fait claire et on attend les gens de la Sécurité publique pour confirmer certaines données qu’on voit apparaître sur le terrain , a expliqué le maire de la municipalité.

Avec Chantale Desbiens