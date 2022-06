La facture gonfle dans le projet du nouvel aréna de Sept-Îles

L’architecte au dossier a réévalué les coûts de construction du projet dans les derniers mois, affirme le directeur général de la Ville, Patrick Gwilliam, afin de prendre en compte le contexte inflationniste.

La facture était évaluée à 23 millions de dollars en 2021.

« Ça nous a vraiment surpris. Et ça, ce sont des estimés. Lorsque les plans et devis vont être faits, la firme d'architectes aura aussi le mandat de réestimer l’ensemble des coûts. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Selon Patrick Gwilliam, il y a actuellement une marge de manœuvre de 30 % quant au coût final du projet, qui sera réduite à 10 % une fois l’obtention des plans et devis.

La Ville se dit assez confiante d’obtenir une subvention afin de couvrir le tiers des coûts de construction. On a quand même un bon plan de match, mais au bout de la ligne si les coûts augmentent, la portion non subventionnable sera à la charge de la Ville, donc des citoyens , explique Patrick Gwilliam.

Chargement de l’image Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le projet prend forme

Le maire de Sept-Îles, Steve Beaupré, a annoncé lundi lors de la séance du conseil municipal que la firme d'architectes Lemay a obtenu le mandat de concevoir les plans et devis du nouvel aréna, qui remplacera l’aréna Conrad-Parent.

La firme recevra plus de 1,75 million de dollars pour la confection des plans et devis et ainsi que 965 000 dollars pour la surveillance des travaux.

La Société du Plan Nord financera une partie des plans et devis, à hauteur de 630 500 dollars, indique le conseiller municipal Guy Berthe.

Les plans et devis représentent le cœur du projet , insiste Patrick Gwilliam. Ils permettront de connaître le design final de l’aréna, la construction de l’infrastructure et les éléments mécaniques du bâtiment, ajoute-t-il.

La construction devrait débuter en 2023, avec un nouvel aréna opérationnel en janvier 2025.

Risque de bris de service

D’ici à la mise en service du nouvel édifice, l’aréna Conrad-Parent est toujours à risque de fermeture en raison de son état vétuste.

Actuellement, les risques sont en double , selon Patrick Gwilliam. La Ville surveille attentivement la structure du bâtiment ainsi que le système de réfrigération au fréon, qui sont désuets depuis plusieurs années.

On observe la structure de façon mensuelle, on est très très prudents. Au moindre signe de faille, on va devoir fermer l’aréna. On prendra pas de chances , lance-t-il.

Les discussions en vue de remplacer l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles durent depuis 2017.