Avec le temps plus chaud, les Winnipégois peuvent s’attendre à plus de moustiques

Avec la pluie et les températures plus chaudes, les autorités de la Ville de Winnipeg anticipent une hausse du nombre de moustiques.

Selon le Service de lutte contre les insectes de la Ville, le nombre moyen de moustiques piégés dans différents secteurs de la ville a augmenté au cours de la fin de semaine, atteignant 25, samedi.

Le directeur du Service, David Wade, affirme que ce nombre correspond à la quantité moyenne de femelles moustiques capturées quotidiennement dans un piège lumineux.

Après les précipitations que nous avons vues fin mai, nous avons vu beaucoup de nouvelles larves de moustiques [...] Ces larves sont devenues des adultes et ce sont ces adultes que nous capturons dans les pièges lumineux , explique M. Wade.

Le nombre moyen de moustiques piégés a légèrement diminué lundi, pour atteindre 7. D’après le directeur, cette baisse signifie que les conditions météorologiques touchent les pièges et non que la population de l’insecte piqueur a diminué entre samedi et lundi.

« Nous n’avons pas nécessairement un reflet clair de la réalité de l’abondance de moustiques à Winnipeg en ce moment. » — Une citation de David Wade, directeur du Service de lutte contre les insectes de Winnipeg

Consulter sous forme de texte Nombre de moustiques capturés dans les pièges de la Ville de Winnipeg et ses alentours

De plus, le site de la ville de Winnipeg spécifie que le comptage des moustiques piégés n’est qu’un des facteurs dont on tient compte pour établir le niveau d’analyse factorielle d’adulticidation (AFA) .

Pour que l’AFA soit élevé, il faut entre autres que le nombre moyen de moustiques piégés soit au moins de 25 pendant deux jours consécutifs. À ce moment, les autorités municipales envisagent la fumigation pour contrôler la population de l’insecte.

M. Wade, qui est aussi entomologiste, explique qu’avec les températures plus chaudes, le temps requis pour que les moustiques passent de l'œuf à l’âge adulte va se raccourcir.