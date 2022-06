Encore un début d’incendie à l’usine GDS de Matane

Chaque fois, le début d'incendie se situe dans un conteneur à sous-produits qui contient des planures, des sciures et des copeaux de bois, indique le directeur des Services incendie de Matane, Pierre Dugré.

Les interventions ne durent jamais longtemps, selon le chef des pompiers. Celle de mardi matin a commencé à 5 h du matin et une heure et demie plus tard, la quinzaine de pompiers était de retour à la caserne

Les équipe de GDS tentent de trouver la source de ce problème récurrent, explique le responsable du service incendie. Ce n’est pas une chose, dit-il, qui est normale et tout le monde essaie de trouver la problématique. (…) Dans ce type de problème, soit que c’est de la surchauffe de bearings [roulement de roue] ou des choses de même parce que c’est simplement du métal et des moteurs électriques qui font virer tout ça.

Le directeur de l'usine de Matane, Jean-Yves Potvin, confirme que son équipe tente de comprendre pourquoi il y a eu autant de débuts d'incendie en si peu de temps.

Il précise qu'il n'y a pas eu de dommages et que la production, qui a été arrêtée, devrait reprendre sous peu.