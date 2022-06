Le député Adam van Koeverden s’excuse après avoir insulté une expatriée non vaccinée

La semaine dernière, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus et j'ai répondu de manière inacceptable à un message direct, et je le regrette , a reconnu M. van Koeverden dans un mea-culpa publié sur les réseaux sociaux.

Le député, qui représente la circonscription ontarienne de Milton pour les libéraux, s'adressait en premier lieu à Kate Faith, une enseignante originaire de Brantford, en Ontario, qui vit en Nouvelle-Zélande.

L'expatriée milite pour la levée de l'obligation vaccinale dans les avions. Elle a expliqué à CBC News ne pas être vaccinée de peur de faire une réaction, et qu'en raison des restrictions de voyage, sa famille ne pouvait pas lui rendre visite en Nouvelle-Zélande si elle tombait malade.

Mme Faith déplore aussi avoir dû assister aux funérailles de son grand-père par FaceTime l'année dernière.

Ses convictions l'ont conduite à être renvoyée de son poste d'enseignante en novembre à cause de son statut vaccinal, mais elle a pu enseigner de nouveau en avril lorsque les politiques de vaccination en Nouvelle-Zélande ont été abandonnées, explique-t-elle.

L'enseignante a écrit à tous les députés libéraux et néo-démocrates pour leur faire part de sa frustration quant à la durée de l'obligation vaccinale au Canada, mais aucun d'entre eux n'a répondu. Elle a donc commencé à contacter les députés sur Instagram, indique Mme Faith, et seul Adam van Koeverden lui a écrit.

Un échange de plus en plus tendu, où l'une reprochait la corruption des députés, l'autre ironisait sur une intelligence supérieure à celle des épidémiologistes, a pris fin par une insulte expéditive du député libéral.

Ce dernier a ajouté avoir fait une erreur en répondant à quelqu'un comme vous et a souhaité à Mme Faith bonne chance .

Patience et bienséance

Il n'était pas réceptif et assez condescendant, disant simplement que je ne suis pas une scientifique, mais il ne l'est pas non plus , a dénoncé Kate Faith au micro de CBC.

Adam van Koeverden a déclaré dans son message Twitter qu'il réalisait que les deux dernières années avaient été exceptionnellement difficiles pour tout le monde.

Pour aller de l'avant, je vais m'efforcer d'être plus patient et de mieux me conduire selon le niveau que les gens méritent de leurs représentants élus , a-t-il déclaré dans ses excuses.

D'après les informations de Peter Zimonjic, de CBC