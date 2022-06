L’appui de Québec à l’exploitant du Mont-Sainte-Anne inquiète

Le gouvernement Legault devrait y réfléchir à deux fois avant de confier la relance de la station de ski du Mont-Saint-Anne à son actuel propriétaire, Resorts of the Canadian Rockies (RCR), croit l’organisme à but non lucratif qui milite pour la pérennité de la montagne et de ses installations alpines.

Dans une lettre envoyée le 1er juin au ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et dont Radio-Canada a obtenu copie, le président du regroupement Les Amis du Mont-Saint-Anne, Yvon Charest, dresse un bilan peu flatteur de la gestion effectuée par RCR depuis qu’elle est devenue actionnaire majoritaire de la station en 2001 .

Vous n’êtes pas sans savoir que la station de ski alpin du Mont-Sainte-Anne est dans une situation intolérable, en déclin depuis plus de 20 ans : désuétude des équipements et infrastructures, absence d’entretien préventif, incapacité d’enneiger adéquatement, achalandage réduit, remontées défectueuses, voire accidents ayant causé des blessés graves, réputation de "montagne problème", notamment auprès de la Régie du bâtiment du Québec , énumère M. Charest dans sa missive.

Potentiel sous-exploité

Il reproche à RCR de ne pas avoir réalisé les investissements majeurs pourtant promis aux Québécois à de multiples reprises depuis 20 ans . Le potentiel touristique de la station, poursuit le président des Amis du Mont-Sainte-Anne, est sous-exploité depuis plusieurs années .

Par ailleurs, aucune station détenue par RCR au Canada n’est un exemple de renouveau, de développement touristique ou de développement durable , ajoute-t-il.

Yvon Charest affirme que la mauvaise gestion de l’entreprise albertaine a eu des répercussions négatives sur les commerces environnants et sur la piètre réputation du Mont-Saint-Anne comme destination touristique. La désuétude des installations serait notamment responsable des saisons de ski de plus en plus écourtées .

Pour ramener une prospérité économique dans la région, nous avons besoin d’un produit d’appel solide capable de rivaliser avec d’autres destinations alpines similaires, notamment de la Nouvelle-Angleterre telles que Stowe, Killington, Jay Peak Resort , plaide Yvon Charest.

« D’année en année, les touristes sont moins nombreux à venir dans la région, ce qui pénalise tous les types de commerces et tous les types d’hébergement des environs. » — Une citation de Yvon Charest, président, Les Amis du Mont-Sainte-Anne

Dans ce contexte, l’intention du gouvernement du Québec de miser sur RCR pour redonner à la station ses lettres de noblesse passe mal auprès des Amis du Mont-Sainte-Anne.

Risques sérieux

Nous sommes actuellement très préoccupés par le fait que votre gouvernement envisagerait de sceller une nouvelle entente avec RCR pour le développement de la montagne. Le cas échéant, ce geste serait vu comme une marque de confiance à l’égard du gestionnaire actuel alors qu’il comporte des risques sérieux , écrit Yvon Charest.

L’éventuelle participation financière du gouvernement Legault à un projet qui n’aurait ni envergure, ni adhésion de la communauté, ni participation d’investisseurs québécois lui apparaît impensable .

Plus tôt ce printemps, la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a exclu la possibilité d’exproprier ou d’expulser l’entreprise. Lors de l’étude des crédits budgétaires, elle a indiqué que le meilleur filon pour assurer l’avenir de la station consistait à convaincre RCR d’investir dans ses installations.

En ce moment, on a l'espoir de convaincre [ RCR ], sans que ça coûte une fortune à personne, et qu'on puisse obtenir des investissements pour le bénéfice de tout le monde , avait répondu la ministre en réponse aux questions du député libéral André Fortin.

Le gouvernement du Québec est propriétaire du Mont-Sainte-Anne, mais RCR possède un bail lui permettant d’exploiter les activités de ski alpin jusqu’en 2093. Un second bail lui confère la gestion des pistes de ski de fond et de certains terrains pouvant être développés, et ce, jusqu’en 2024.

