Portapique : des paramédicaux décrivent un traumatisme durable

Les ambulanciers paramédicaux Melanie Lowe et Jeff Aucoin ont récupéré les 4 enfants dont les parents avaient été tués à Portapique, en Nouvelle-Écosse, dans la nuit du 18 avril 2020.

Deux des garçons avaient été témoins de la mort de leurs parents, puis ils avaient réalisé que le tireur tentait de mettre le feu à leur maison et ils s’étaient enfuis chez un voisin.

C'est là qu' ils se sont cachés avec leurs deux amis dont la mère avait été tuée sur la pelouse près de leur maison.

Les enfants ne se retenaient pas, tout ce qu'ils avaient vu, entendus, ils le disaient, leurs voix étaient calmes. C'était surréaliste , se rappelle Jeff Aucoin.

Chargement de l’image Jeff Aucoin, un ambulancier paramédical, a dit à la Commission que lui et ses collègues ne connaissaient pas la gravité de la situation lorsqu'ils sont arrivés à Portapique. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Sa collègue Melanie Lowe dit que ce n'est rien qu'un enfant ne devrait jamais voir, entendre ou expérimenter .

Et ça me trouble encore plus maintenant , je pense, qu'à l'époque.

Quatre intervenants des services de santé d'urgence (EHS) ont parlé franchement de ce que c'était lors de la fusillade qui a fait 22 morts, dont une femme enceinte.

Ils ont aussi dénoncé leur employeur, EHS, qui selon eux ne les a pas soutenus lors de la tragédie et qui n'aurait pas changé ses manières de faire depuis.

Jeff Aucoin raconte comment lui et les autres n’avaient aucune idée des dangers à Portapique avant d’être rendus sur place et de voir quatre incendies à l'horizon.

Les agents de la GRC ont mis les patients dans l'ambulance et ont frappé à la porte en leur disant de partir.

« De toute évidence, nous étions trop proches, nous n'aurions jamais dû être envoyés là-bas, mais nous ne le savions pas » — Une citation de Jeff Aucoin, ambulancier paramédical

Ils voulaient juste faire sortir ces gens et les mettre en sécurité le plus rapidement possible , concède Jeff Aucoin.

Mais en même temps, je pense que nous avons été placés dans une position de danger dans laquelle nous n'aurions jamais dû être. Parce que nous n'avons rien, pas de gilets pare-balles, pas d'armes.

Ce n'est qu'après la fin de leur quart de travail qu'ils se sont réveillés et qu'ils ont appris l’ampleur de la situation.

Je me suis endormi en pensant qu'il s'agissait d'un incident isolé, et je me suis réveillé avec 19 à 20 morts , lance Jeff Aucoin.

Ça aurait pu être nous. Nous n'avions aucune idée.

Chargement de l’image Bruce Cox est un répartiteur médical d'urgence avancé. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Bruce Cox, un répartiteur médical qui travaillait le lendemain matin, raconte comment même lorsqu'ils répondaient aux appels, ils ne savaient pas qu'il fallait avertir les gens d'un homme armé déguisé en gendarme.

Dans le noir

Il dit que le mieux qu'ils pouvaient faire était d'avertir les gens de quitter la scène et de rentrer chez eux.

Nous n'avions aucune idée que cela se produisait pendant notre quart de travail , explique-t-il.

Après qu'un répartiteur du 911 ait interrompu un appel pour dire que les gens ne devraient pas quitter leur domicile même en réponse à une instruction de la police, Bruce Cox dit qu’il a commencé à avoir une idée de ce qui se passait.

À ce moment-là, ils ne savaient pas si un véritable agent de la GRC était impliqué.

Plus tard, il a appris que quelqu'un de la GRC avait expliqué la situation à son directeur, mais ils avaient insisté sur le fait que l'information ne pouvait pas être partagée.

Jesse Brine faisait partie de la première équipe d'ambulanciers paramédicaux à répondre à Portapique.

Il raconte comment il a seulement appris ce qui s'était passé en regardant les nouvelles avant le début de son quart de travail la nuit suivante.

Ça l’a rendu très nerveux et ce sentiment ne l’a jamais quitté.

J’étais sur le qui-vive et je regardais vraiment dans les coins. Je suis plus souvent sur mes gardes qu’avant , confie-t-il.

Il déplore l’approche de son employeur EHS qui, selon lui, aurait dû faire plus pour soutenir ses employés psychologiquement.

Jeff Aucoin pense la même chose. En fin de compte, j'ai eu l'impression que nous étions livrés à nous-mêmes , dit-il.

Besoin de plus d'appui

Les premiers répondants qui ont témoigné auraient aimé avoir plus de formation et un meilleur équipement. Ils ont dit à la Commission des pertes massives qu'ils espéraient que parler publiquement allait mener à des changements.

L’agence des Services de Santé d’Urgence EHS révèle dans un courriel que sur la base d'examens approfondis de ses propres processus internes , elle a apporté des changements .

Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire pour soutenir plus pleinement nos employés depuis cet événement inattendu.

EHS dit entre autres réviser certaines politiques dans le but de pouvoir relever les employés de leurs fonctions dans certains cas.