Port de Saguenay accueille une délégation danoise

En raison de leurs nombreuses similitudes, les ports de Saguenay et d’Aalborg, au Danemark, signent un protocole de collaboration afin de s’inspirer l’un de l’autre et de développer de meilleures pratiques, notamment en matière de développement durable.

Le directeur général de Port de Saguenay, Carl Laberge, et son équipe accueillent une délégation danoise cette semaine à La Baie. La visite a permis la ratification de l'entente. Le port d’Aalborg se démarque en matière d’environnement, un virage qu’a entrepris l’Administration portuaire de Saguenay.

Selon Carl Laberge, le maillage était naturel.

En 2020, on a décidé de placer le développement durable au cœur de nos priorités. On s’est fait accompagner par la Chaire en écoconseil de l’UQAC […]. On a amorcé des discussions avec le port d’Aalborg, ce qui a mené à une entente de collaboration , a mis en contexte le directeur général, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Le passage des Danois en sol saguenéen donne lieu à des visites et à des présentations des activités et des installations de Port de Saguenay.

« On leur présente ce qu’on fait, où on s’en va et nos bons coups. Ils viennent voir notre réalité. On va apprendre à se connaître, rencontrer des gens du milieu. On vise des collaborations universitaires également. » — Une citation de Carl Laberge, directeur général, Port de Saguenay

Le directeur général pointe qu’à l’instar de son organisation, le port d’Aalborg a déménagé du centre-ville vers la périphérie il y a quelques années.

Ils ont déménagé leurs opérations comme nous. Certaines activités industrielles se sont développées autour. Ils avaient une cimenterie, ce qui est très polluant. Ils ont regardé avec la communauté pour regarder des échanges qui pouvaient être faits comme des échanges de chaleur , raconte Carl Laberge, qui souhaite, comme ses visiteurs, établir des symbioses industrielles.

Entre autres éléments qui ont surpris les visiteurs : la grandeur des installations portuaires baieriveraines et les espaces que possède Port de Saguenay.

Ils ont des terrains comme nous à développer au plan industriel, mais ils n’ont pas autant d’espace que nous , signale Carl Laberge. Il ajoute que le port d’Aalborg a commencé à favoriser le développement de certaines industries dans le domaine des énergies renouvelables, comme l’éolien.

Une délégation saguenéenne devrait se rendre au Danemark prochainement dans le but de construire la relation entre les deux organisations et jeter les bases de partenariats futurs.

Avec Frédéric Tremblay