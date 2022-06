Mai, un mois record pour le CHEO, juin en voie de l’être également

Le mois de mai a été le plus chargé de l’histoire du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). Tout indique que juin le sera tout autant.

Le CHEO a enregistré une moyenne quotidienne de 228 visites à son service des urgences, en mai. En juin, ces chiffres sont plus proches de 235 visites quotidiennes.

Dans le même temps, l’établissement situé à Ottawa doit composer avec des ressources très limitées.

Ce que nous faisons, c’est réaffecter du personnel et du personnel médical pour travailler dans les zones les plus occupées , explique Tammy DeGiovanni, vice-présidente principale des services cliniques et infirmière en chef de l'hôpital.

Au cours de la fin de semaine, nous avons eu des gens de tous les secteurs de l’hôpital qui ont travaillé dans les unités de patients hospitalisés pour donner un coup de main , poursuit-elle, expliquant que des employés ont même sacrifié leur journée de congé pour rentrer au travail.

Chargement de l’image L'achalandage ne ralentit pas au CHEO (archives). Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Le CHEO indique que les causes qui expliquent cet achalandage sont la propagation de plusieurs virus, ainsi que l'augmentation saisonnière des enfants qui se blessent à l'arrivée de l'été.

Nous avons de nombreux virus qui circulent dans la communauté. Normalement, nous verrions cela en janvier, en février, mais certainement pas au printemps , indique-t-elle.

Le Dr Hugues Loemba, virologue et professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, abonde dans le même sens.

La saison grippale a été décalée. La levée des mesures sanitaires, en mars, a donné une occasion aux autres virus de s’exprimer.

Chargement de l’image Le Dr Hugues Loemba est également chercheur à l'Hôpital Montfort (archives). Photo : Radio-Canada

Je ne suis pas étonné de voir des hôpitaux, comme le CHEO , être envahis depuis avril et mai par la grippe et les autres virus. Les gens [qui ont été] infectés par [le variant] Omicron sont beaucoup plus susceptibles d’être infectés par un autre virus, car leur corps n’a pas eu le temps de récupérer.

Selon le Dr Loemba, il aurait été nécessaire de conserver l’obligation de porter le masque plus longtemps. Malgré tout, on espère avoir un bel été afin que le personnel puisse respirer un peu .

Annulation de procédures

Seize patients admis samedi n'ont pu se voir attribuer un lit et ont été laissés au service des urgences. Cela a entraîné l'annulation de procédures.

Certains chiffres sont revenus à la normale lundi, mais tout peut changer rapidement, selon un porte-parole du CHEO . L’établissement de santé demande tout de même aux parents d’explorer d’autres options plutôt que l’hôpital afin d’éviter les frustrations causées par les longues heures d’attente.

Nous sommes conscients qu'il n'y a probablement pas de moment plus stressant pour la famille d'un patient que celui où elle doit amener son enfant à l'hôpital. Nous essayons donc d'être honnêtes sur ce que sera cette expérience afin qu'ils puissent s'y préparer , explique Tammy DeGiovanni.

Selon M. DeGiovanni, les unités médicales pour patients hospitalisés fonctionnent à plus de 120 % de leur capacité la plupart du temps. Les autres hôpitaux pédiatriques sont confrontés à des tendances similaires. Des patients ont également dû être envoyés dans d'autres régions de l'Ontario pour recevoir des soins.

Des problèmes au-delà du CHEO

Jenna Jessop n’a pas pu prendre un rendez-vous le jour même avec un médecin de famille, la semaine dernière, lorsque son fils se sentait mal. Elle s’est rendue à l’unité de soins d’urgence d’Orléans, à un rendez-vous de télémédecine et même au centre d’évaluation COVID-19 du CHEO .

Elle était très frustrée, dit-elle, d’autant plus que son fils présentait des symptômes semblables à ceux du coronavirus.

Les temps d'attente, le manque de rendez-vous et les lacunes de la télémédecine n'ont fait qu'ajouter au stress de Mme Jessop en tant que parent.

On a l'impression que les gens ne sont pas en mesure de voir leur médecin de famille.

Une médecin de famille du Centretown Community Health Centre, la Dre Alison Eyre, pense que la pandémie a changé la façon dont les gens abordent le système de santé, notamment les nouveaux parents anxieux qui emmènent leurs enfants à l'hôpital au premier signe de maladie.

Mais elle a ajouté que les médecins de famille ressentent également les effets de la pandémie, car ils doivent rattraper un grand nombre de balles lancées en l'air à mesure que le monde, y compris les hôpitaux, s'ouvre.

Nous avons été incroyablement occupés , dit-elle.

Chargement de l’image La Dre Alison Eyre est médecin de famille au Centretown Community Health Centre (archives). Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Je pense que cela a été une période très stressante pour beaucoup de gens. Nous sommes complètement débordés parce qu'il y a non seulement un arriéré concernant la pédiatrie, mais aussi concernant tout le reste.

Bien que sa clinique soit fière d'offrir des rendez-vous le jour même, ses patients lui disent constamment à quel point il est difficile d'en obtenir un.

Selon la Dre Eyre, le mois de juin a été marqué par un ensemble de vagues , ce qui n'était pas le cas, en avril. La santé mentale des jeunes a également été malmenée au cours des dernières années, un autre facteur susceptible d'entraîner des retards dans les hôpitaux.

À Ottawa, en particulier, nous devons vraiment examiner ce qui se passe dans les soins primaires, pédiatriques ainsi que du point de vue du médecin de famille, car je pense que nous avons perdu beaucoup de notre disponibilité , conclut la Dre Eyre.