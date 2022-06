Uber fera son arrivée avec quelques jours de retard à Trois-Rivières

Le lancement du service de transport Uber est retardé de deux jours en Mauricie. Déjà présente dans le Grand Montréal, à Québec et Gatineau, le déploiement de l’application était prévu mardi à Trois-Rivières , mais a été reporté à jeudi. L’entreprise évoque une question technique pour expliquer ce retard.

On prépare un concours pour les nouveaux chauffeurs. Ça a engendré quelques délais , a expliqué Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques d’Uber au Québec, en entrevue à l’émission Toujours le matin. Les détails de ce concours devraient être dévoilés jeudi. « Je pense que ça va faire parler », croit M. Hamel.

Le représentant d’Uber n’a pas voulu s’avancer sur le nombre de chauffeurs qui seront en service à partir de jeudi. Pour Trois-Rivières, il s’est contenté de dire que quelques dizaines de personnes ont levé la main pour être chauffeurs.

Chargement de l’image Le gestionnaire des affaires publiques d’Uber au Québec, Jonathan Hamel. (Archives) Photo : Radio-Canada

Un recrutement difficile?

Depuis les dernières semaines, Uber multiplie les démarches pour recruter le plus de chauffeurs possible. On met beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les gens s’inscrivent sur l’application.

Il y a deux semaines, une opération charme s’est tenue à Trois-Rivières. L'entreprise prévoit aussi des incitatifs financiers pour ses recrues. Elle compte offrir un montant de 1000 $ aux 100 premiers chauffeurs qui vont compléter au moins 20 courses au cours des trois prochaines semaines.

Difficile de dire si ces initiatives pourront faire la différence. M. Hamel a rappelé que les chauffeurs ne sont pas des employés d’Uber. Ce sont donc eux qui décident quand ils souhaitent travailler. Jeudi, je n’ai aucune idée de combien il y aura de chauffeurs sur la route.