La STS modifie ses horaires

Les résidents de Sherbrooke pourront se déplacer plus fréquemment lorsqu’ils choisiront de prendre le bus. Dès le 27 juin, de nouveaux trajets aux 60 minutes seront ajoutés à l’horaire, ainsi que des lignes directes vers le cégep et l'Université.

La STS informe par voie de communiqué que des modifications ont été apportées à son horaire, comme elle le fait chaque année.

Des ajouts de service ont été faits pour la fin de semaine. L'horaire du samedi sera applicable à l'horaire du dimanche. La ligne 24 aura un service aux 60 minutes entre 8h et 23h, et la ligne 8 aura un service aux 30 minutes entre 8h et 18h.

En semaine, la ligne 36 aura un service aux 60 minutes entre 9h et 15h et de 18h à 23h.

Une nouvelle ligne directe est aussi ajoutée, qui conduira les résidents directement à la station du Cégep, à l'Université de Sherbrooke, au Carrefour de l’Estrie, et à l’Hôpital Fleurimont sans arrêt intermédiaire.

21 % d’heures de services en plus

Plusieurs trajets d’autobus verront aussi leurs tracés modifiés. La STS annonce que les lignes 3 et 903 du secteur de la rue Léger, ainsi que la ligne 2 du secteur de la rue Papineau, mais aussi la ligne 7 de la rue Terrill et la ligne 8 du secteur de la 12e Avenue Nord seront concernés par ces changements. Il sera question de rendre ces trajets plus rapides en évitant de faire des détours.