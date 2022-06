Quand sauver le caribou devient un avantage économique

Asseoir à une même table industrie forestière, groupes environnementaux et communautés autochtones du Québec et de l’Ontario afin d’établir un plan de rétablissement pour le caribou forestier. Ce tour de force, qui donne des résultats pour la harde transfrontalière de Detour Lake, au nord de La Sarre, gagnerait à être dupliqué ailleurs au Québec.

Le modèle de collaboration que nous avons mis en place devrait être répliqué ailleurs au Québec et c’est vraiment de cette manière qu’on devrait travailler. On voit les résultats que ça donne, le gouvernement est partie prenante, souvent de manière régionale. Je ne vous dis pas qu’il n’y a pas de frein parfois… ça fait deux ans qu’on a signé cette proposition-là, mais on n’a jamais eu de nouvelles. Ça a bloqué dans la machine quelque part, même si tout le monde est satisfait , soutient Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation auprès de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

Cette population de caribous migre entre l’Ontario et le Québec sur une distance considérable. L’entreprise forestière GreenFirst, auparavant RYAM et anciennement Tembec, y effectue des activités commerciales.

Chargement de l’image Cette carte a été créée à la suite d'un inventaire transfrontalier réalisé en février 2022. Photo : Gracieuseté

Le caribou a été désigné espèce menacée en 2003. Dès 2007, un plan d’aménagement de l’habitat a été mis en place. Le premier objectif consistait d’ailleurs à préserver les aires de mises bas, donc des sites précis, mais critiques.

Par la suite, les connaissances nous ont fait réaliser qu’il fallait un plus grand territoire non perturbé. Et suite à ça, nous avons travaillé sur le plan de 2007 pour protéger le bon habitat propice aux caribous. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que le taux de perturbation est autour de 40 %. On sait que ça commence à être critique par rapport au taux de survie de la population , précise Marie-Eve Sigouin, ingénieure forestière et directrice foresterie chez GreenFirst.

Approche collaborative pour le caribou forestier

L’implication de la Première nation Abitibiwinni dans le comité caribou, c’est pour s’assurer que s’il y a un plan de redressement des populations, de prendre en compte à la fois les connaissances traditionnelles et les besoins des communautés , commente Benoit Croteau directeur territoire et environnement pour la Première nation Abitibiwinni.

Siégeant sur le comité, il contribue au partage des savoirs autochtones qui prennent diverses formes.

C’est beaucoup en ce qui concerne les observations. Les gens sont sur le territoire, on a des relevés, mais ce qui importe, ce sont aussi les connaissances des autres communautés, Whagoshig First Nation, Moose Cree First Nation en Ontario et la communauté crie de Waskaganish , ajoute Benoit Croteau.

Chargement de l’image Benoit Croteau est directeur territoire et environnement pour la Première Nation Abitibiwinni. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un comité a été mis sur pied réunissant les quatre communautés qui discutent des besoins et des connaissances de chacune.

Nous, ce qu’on aimerait, c’est voir une aire protégée. On comprend les besoins de l’industrie minière et de l’industrie forestière, mais c’est de voir un système d’exploitation différent pour le territoire de la harde de Detour Kesagami , souligne Benoit Croteau.

Ce comité s’est rencontré à trois reprises au mois de juin alors que se déroulait le forum Atik qui signifie caribou en algonquin.

Le forum Atik s’est tenu les 8 et 9 juin pour que l’ensemble des communautés du Québec puisse s’exprimer sur les différentes problématiques et solutions pour la sauvegarde du caribou, dit-il. Il n’y a pas qu’au Québec où ça va mal. Nous avons des exemples en Colombie-Britannique sur la restauration de hardes qui n’est pas terminée .

Préserver l’espèce : un enjeu économique

Chargement de l’image Les équipes de l'inventaire aérien. Photo : Gracieuseté

Si dans les discours comme dans les débats publics le volet économique s’oppose souvent au défi de préservation écologique, dans le cas de la harde de Detour Lake, c’est d’abord en raison d’enjeux économiques que le rétablissement de l’espèce est devenu un incontournable.

« En fait, tout vient de la norme FSC. La raison pour laquelle on s’est assis ensemble, c’est qu’il y avait une non conformité et que le plan caribou n’était pas adapté. Ç’a été le catalyseur de notre collaboration. » — Une citation de Pier-Olivier Boudreault

La norme de la Forest Stewardship Council (FSC) est une certification qui permet à l’industrie forestière d’accéder à certains marchés. Il peut s'agir de magasins à grande surface qui exigent cette norme pour le bois d’œuvre ou encore pour les copeaux de fibre certifiée.

Pour obtenir une certification FSC, il importe de respecter de nombreux critères, notamment quant à la question des espèces en péril. Pour le caribou, la norme d’aménagement propose trois options de conformité : mettre en œuvre un plan d’action, gérer la qualité de l'habitat du caribou et veiller à l’habitat avec le soutien d’experts indépendants et de manière collaborative.

C’est ainsi que se sont assis à une même table l’industrie forestière, des groupes environnementaux et des communautés autochtones du Québec et de l’Ontario.

Une approche tripartite qui vient de déboucher sur un premier inventaire aérien de la harde de caribous de Detour Lake, réalisé du 7 au 16 février en Ontario et du 16 au 28 février au Québec.

Un projet colossal, évalué à environ 500 000 $, qui servira de données de référence pour suivre l’évolution de cette population transfrontalière. Le financement de cet inventaire est en partie assumé par les gouvernements du Québec et de l'Ontario.

Depuis le début, on voulait de meilleures données. Il a fallu beaucoup de temps et d’arrimage pour y parvenir. C’est vraiment une réalisation! Tout le monde a donc contribué pour cet inventaire , précise Marie-Eve Sigouin, directrice foresterie Québec chez GreenFirst.

Chargement de l’image L'équipe ayant procédé à l'inventaire aérien en février 2022. Photo : Gracieuseté

Il faut dire que la fenêtre d’opportunité était courte. La mine Detour Gold effectuait l’inventaire en 2022, le comité a convaincu d'ajouter du territoire pour couvrir l’habitat entre les rivières Harricana et Abitibi. Comme ce type d’inventaire se fait aux 10 ans, il aurait fallu attendre une autre décennie pour établir ces valeurs de référence transfrontalière.

« C'est la première fois qu'un inventaire interprovincial de cet ampleur est réalisé avec la collaboration de multiples partenaires, dont deux compagnies minières. » — Une citation de Marie-Eve Sigouin

Elle ajoute que c’est la mine Detour Gold de Kirkland Lake Gold qui fait un suivi de la population. Ce sont eux qui possèdent les meilleures données sur cette population. Ils ont posé une cinquantaine de colliers télémétriques et de ce nombre, 37 se sont retrouvés du côté du Québec, ce qui a permis d’avoir des connaissances sur les aires de mises bas.

Chargement de l’image L'inventaire aérien a été effectuée au Québec et en Ontario au cours du mois de février. Photo : Gracieuseté

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme des espèces en péril du Fonds canadien pour la nature, Approche collaborative pour l’intégration des connaissances traditionnelles autochtones dans l’aménagement de l’habitat du caribou forestier et mitigation des impacts cumulatifs sur le territoire .

Des comités qui livrent plus vite que les gouvernements

Le problème dans le dossier du caribou est essentiellement un problème de volonté politique et dans certains cas, c’est un problème des acteurs impliqués. On va se le dire, tous les industriels forestiers ne sont pas aussi axés sur la collaboration que GreenFirst. Et quand on a un ministère qui a de la misère à concilier ses différentes vocations, c’est-à-dire la foresterie et la protection de la faune, alors on n’avance pas et ce, tous gouvernements confondus , affirme Pier-Olivier Boudreault, de SNAP Québec.

La Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard illustre bien, selon M. Boudreault, la lenteur à mettre en place des actions concrètes. Une analyse partagée d’ailleurs par Marie-Eve Sigouin, de GreenFirst.

Le scénario consensuel proposé pour la population de Detour au nord de La Sarre par Pikogan-SNAP-RYAM/GreenFirst dans le cadre des Groupes opérationnels régionaux a été déposé aux sous-ministres en mai 2020. Il représentait déjà une solution permettant de maintenir un habitat de qualité tout en sauvegardant les emplois. Il y a des moyens d'éviter la même situation que Val-d'Or au nord de La Sarre.

Chargement de l’image Des caribous observés lors de l'inventaire aérien de février. Photo : Gracieuseté

Sans affirmer que la harde de Detour Lake est rétablie ou complètement tirée d’affaires, il n’en reste pas moins que sans l’intervention concertée et collaborative du comité tripartite, la situation se serait sans doute détériorée.

On a beaucoup travaillé à aller chercher ces connaissances, ça nous aide à cibler les territoires à protéger, de la cartographie participative à comprendre pourquoi on cherche à protéger le caribou, intimement lié à la culture anishnabée, innue et crie. Ça n’a pas toujours été facile d’arriver à des propositions conjointes, il y a eu des négociations, des analyses. Tout le monde est autour de la table et travaille de bonne foi , assure Pier-Olivier Boudreault.

Le spectre du gouvernement fédéral

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbault, avait brandi la menace d'intervenir au Québec si le plan proposé ne correspondait pas à ses attentes. Est-ce suffisant pour mettre de la pression? Oui, selon Pier-Olivier Boudreault, qui souligne que le gouvernement fédéral peut soutenir les initiatives de collaboration comme celle-ci. Pour ce qui est du pouvoir de décréter des mesures de protection sur un territoire donné, il croit en être prémuni.

Nous, on a fait le travail qu’on a fait pour la population de Detour, on vient un peu de s’en prémunir. Je ne verrais pas de raisons que le ministre fédéral de l’Environnement vienne décréter des mesures de protection sur notre territoire, mais ailleurs au Québec, il y a urgence d’agir. Il y a plein de territoires identifiés qui sont prioritaires et que le ministre décrète, comme le permet la loi sur les espèces en péril, un filet de sécurité pour agir là où la province n’agit pas.

Quant à Marie-Eve Sigouin, elle suggère de mieux concerter les interventions, particulièrement lorsque le plan de rétablissement concerne une espèce qui se déplace sur des territoires aux pratiques de conservation différentes.

Chargement de l’image Marie-Eve Sigouin, ingénieure forestière et directrice foresterie chez GreenFirst. Photo : Radio-Canada / Lise Millette