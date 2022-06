Terre-Neuve-et-Labrador s’apprête à accueillir un deuxième vol d’Ukrainiens

L'avion transportant les Ukrainiens fuyant les attaques russes dans leur pays d'origine doit arriver mardi à l'aéroport international de Saint-Jean.

C'est le deuxième vol nolisé par le gouvernement provincial à emmener des Ukrainiens dans la province la plus à l'est du pays. Le premier est arrivé le 9 mai et transportait 166 réfugiés.

La province indique que le deuxième vol doit transporter à peu près le même nombre de passagers.

Les autorités indiquent que toutes les personnes à bord ont un endroit où aller à leur arrivée et qu'un transport leur sera fourni à leur arriver pour les y emmener.

Le vol provient de Varsovie en Pologne, où le gouvernement provincial a établi un bureau satellite en mars pour aider les Ukrainiens à venir à Terre-Neuve-et-Labrador.