Ces sirènes d’alerte qui ne font plus vraiment peur en Ukraine

KIEV, Ukraine - Presque chaque jour, selon l’endroit où on se trouve, on les entend résonner à travers de nombreuses villes en Ukraine. Pourtant, après plusieurs mois de guerre, les sirènes annonciatrices de possibles frappes aériennes sont souvent ignorées par la population.

Le contraste avec le début de la guerre est flagrant. Dans les premières semaines, les citoyens se réfugiaient en grand nombre dans les abris anti-bombes qui, bien souvent, étaient des stationnements, des sous-sols ou encore des stations de métro.

Aujourd’hui, à moins de se trouver dans la région du Donbass assiégée par les forces russes, il règne au sein de la population ukrainienne un sentiment de sécurité, même si ça et là, des bombardements ont lieu, mais souvent hors des grands centres urbains.

Chargement de l’image Peu d'Ukrainiens suivent encore les pancartes d'indication pour se rendre aux abris anti-bombardements. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Afin de pallier le manque d'efficacité de ces haut-parleurs qui diffusent les fameuses sirènes – qui, il faut bien le dire, ont l’air de dater de l’époque soviétique et ne sont pas très audibles dans certaines villes – il existe plusieurs applications et sites Internet qui ont pour mission d'alerter les citoyens.

Par exemple, l’application Air Alert a été conçue en un jour par Ajax Systems et St Falcon, des compagnies locales, en collaboration avec le ministère ukrainien de la Transformation numérique. Elle fournit des informations sur le début et la fin des urgences aériennes, chimiques, et autres types d'urgences du système de protection civile, en fournissant les alarmes les plus fortes possibles (le même son de sirène), et ce, même lorsque le téléphone est en mode silencieux ou en veille.

Chargement de l’image Des applications comme Air Alerts développées en collaboration avec le gouvernement ukrainien permettent aux citoyens d'entendre les sirènes d'alerte, où qu'ils soient. Photo : Capture d'écran

Les alertes sont aussi relayées sur les réseaux sociaux par d’autres bons samaritains qui ont mis sur pied des des messageries d’urgence. C’est le cas de Bernard Moerdler, un jeune Américain basé en Israël qui a créé un Ukraine Siren Alerts sur Twitter. Son système recense et relaie en temps réel les alertes sur tout le territoire ukrainien. Chaque alerte peut être visualisée sur une carte avec des informations sur le lieu, la date et l'heure.

Sa source d'inspiration? Sa petite amie restée en Ukraine. J'ai créé ces alertes sirènes pour elle et pour les étrangers afin qu’ils puissent suivre ce qui se passe pour leurs familles restées au pays.

Chargement de l’image Bernard Moerdler a développé Ukraine Siren Alerts sur Twitter pour aider les Ukrainiens à suivre les alertes aux bombardements. Photo : Gracieuseté : Bernard Moerdler

Dans les prochains jours, il lancera une application et un site web qui permettra aussi de localiser les 24 000 abris anti-bombes répartis sur le territoire. Histoire d’inciter les Ukrainiens à prendre ces alarmes au sérieux, il va d’ailleurs ajouter une fonctionnalité importante : un fil d'actualité qui indique en fait pourquoi l'alerte s'est déclenchée , explique-t-il.

Chargement de l’image Ukraine Sirens Alerts utilise les avertissements lancés par les municipalités pour avertir les internautes des menaces de bombardements Photo : Capture d'écran

À moins d’un dénouement rapide de la guerre (plus qu’improbable si l’on se fie à la situation qui perdure), les sirènes vont continuer de retentir en Ukraine, que les citoyens les respectent ou pas.