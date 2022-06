Salle comble lors d’une rencontre citoyenne sur la future caserne du parc Desranleau

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées lundi soir au Centre culturel et communautaire du Cœur-Immaculé pour obtenir plus d’informations sur le déménagement de la caserne 4 au coin de la rue Galt Est et du chemin Galvin.

Devant la salle comble, le directeur du Service incendie de la Ville de Sherbrooke Stéphane Simoneau a répondu aux principales craintes des citoyens quant à l’installation de la future caserne à proximité de l’école Desranleau, sur un terrain vert cédé par le Centre de services scolaire en échange d’un autre terrain.

Rappelons que le nouvel emplacement de la caserne de pompiers, qui a entraîné des tensions entre les candidats lors de la dernière course à la mairie, a pour but de se conformer aux exigences du gouvernement du Québec en matière de couverture de risque. La caserne actuelle, située sur la rue Lavigerie, augmente en effet le délai de réponse et d'arrivée des pompiers chez de nombreux résidents de Fleurimont, a indiqué M. Simoneau.

La caserne de la rue Lavigerie est également désuète. Avec les normes qu’on doit respecter pour les bâtiments de sécurité publique, on doit lui faire des modifications, et ça coûte des millions faire ça. Au lieu de mettre des millions dans un bâtiment qui est désuet, vous comprendrez qu’on veut faire un bâtiment neuf , a remarqué le directeur du Service de protection contre les incendies.

Il a aussi soutenu que la position de la future caserne n’augmentera ni la circulation de véhicules d’urgence devant l'école ni les dérangements engendrés par les bruits de sirènes. Les feux de circulation sont en effet synchronisés à la sortie des casernes, et les pompiers ont donc très rarement besoin d'activer leurs sirènes pour demander aux automobilistes de les laisser sortir.

Stéphane Simoneau a finalement avancé que les pompiers représentent une excellente ressource pour les écoliers, et qu’ils comptaient s’allier avec l’école Desranleau pour développer des projets éducatifs. Selon lui, la caserne va permettre de rendre le parc plus sécuritaire et attrayant pour les jeunes ainsi que pour l'ensemble des résidents du secteur.

Dans le parc Desranleau, plusieurs ne savent pas, mais c’est l'un des parcs les plus criminalisés en termes de vandalisme. En apportant les pompiers là, qui sont une présence 24 h sur 24, sept jours par semaine, les études le prouvent, la criminalité baisse près d’une caserne, car il y a des yeux , a-t-il souligné.

Le projet prévoit par ailleurs un sentier pour que les élèves puissent joindre l’école à pied ou en vélo à partir du chemin Galvin en passant entre la caserne et le parc Desranleau.

Beaucoup de questionnements

Pendant la période de questions, de nombreux résidents du secteur se sont dits rassurés par les explications du directeur du Service de protection contre les incendies. Certains d’entre eux ont posé des questions quant à la sécurité des élèves, notamment aux traverses piétonnes. Une résidente présente s'est aussi dite inquiète de perdre la section du parc où sera construite la caserne.

Après la soirée, Stéphane Simoneau s’est dit très satisfait des interactions avec les citoyens. Il y avait beaucoup de questionnements. On en avait entendu pendant la période électorale surtout. C’est la deuxième qu’on fait, on l’a fait avec l’école Desranleau, et la majorité des enjeux, des préoccupations des citoyens, qui étaient très justifiés, des solutions étaient déjà trouvées , remarque-t-il.

« Ce soir, on présentait le bâtiment pour la première fois. Ce n’était pas le bâtiment que les gens s’étaient imaginé négativement. On a senti les gens rassurés par l’exercice de ce soir. » — Une citation de Stéphane Simoneau, directeur du Service incendie de la Ville de Sherbrooke

Chargement de l’image Une maquette de la future caserne. Photo : Gracieuseté du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Danielle Berthold indique être du même avis.

Je suis très contente de la soirée de ce soir. Je pense que c’est un pas qu’il fallait faire, retourner auprès de la population, chasser tout ce qui a été dit en campagne électorale et vraiment répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations, car c’est normal que les gens aient des préoccupations , soutient-elle.

Le projet est déjà adopté dans le cadre du schéma de couverture de risque de la Ville, mais doit maintenant revenir devant le conseil municipal, qui devra prendre des décisions liées à son financement. Un bâtiment comme ça, c’est certain que ce n’est pas pour demain matin, mais quand on aura les fonds pour le financer, on va commencer la phase de conception du bâtiment. Même si les plans sont conçus, il va falloir relancer un processus d’appel d’offres pour pouvoir construire la caserne , indique Stéphane Simoneau.

Aucun échéancier précis pour le projet n’est encore déterminé. Il pourrait être réalisé en 2023 ou en 2024.